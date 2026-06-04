Culiacán. - A bordo de un vehículo estacionado en una de las calles de la colonia Rincón de Humaya en Culiacán, fue asesinada de varios disparos Perla del Roció “N”, de 28 años, a la que le dejaron un peluche con la figura de un cerdito de color rosa. Esta es la sexta víctima que le colocan esta especie de mensaje.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas sobre detonaciones de armas de fuego en la calle Manaslú, por lo que al acudir encontraron a una mujer asesinada dentro de un vehículo Nissan Altima, de modelo antiguo, y cerca del lugar varios casquillos percutidos de armas de fuego.

Perla Roció “N”, vecina del fraccionamiento San Florencio, recibió varios disparos en una corta distancia en el cuerpo y cabeza, por lo que su muerte fue instantánea. Los peritos encontraron un peluche con la figura de un cerdito rosa en el lugar.

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Una de las versiones de este ataque es que dos personas de apariencia joven, que viajaban en una motocicleta, sorprendieron a la mujer cuando había estacionado su auto, a la cual le dispararon en varias ocasiones y luego huyeron con rumbo desconocido.

Desde el pasado 15 de mayo, a las víctimas de cinco asesinatos les han arrojado peluches con la imagen de un cerdito de color rosa, como sucedió en el mercadito Rafael Buelna, en donde un hombre fue privado de la vida de varios disparos muy cerca de un hotel pequeño.