Culiacán. - En una larga persecución de un grupo armado que disparó contra los asistentes a un velorio, en el área del estacionamiento de una casa funeraria en Culiacán, fuerzas federales y estatales abatieron a un civil, uno más fue detenido y aseguraron rifles automáticos y chalecos tácticos en un vehículo que abandonaron.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que en la colonia Jorge Almada, en el segundo cuadro de la ciudad, se escucharon detonaciones en el estacionamiento subterráneo de una funeraria, por lo que fueron desplazadas unidades militares y de la estatal preventiva a ese sitio.

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Con las características del grupo armado y la unidad en que viajaban, las fuerzas federales y estatales se percataron que antes de llegar al sitio transitaba una unidad Kia, de color blanco, cuyos ocupantes al percatarse de su presencia imprimieron mayor velocidad para tratar de eludirlos.

La persecución que inició cerca del boulevard Emiliano Zapata, continuó por varias colonias y fraccionamientos de la parte nor-poniente, en la que hubo intercambio de disparos y los hombres armados arrojaron púas de acero al pavimento para intentar dañar las unidades oficiales en las que viajaban policías y personal militar.

En las afueras de uno de los fraccionamientos, donde se terminó un camino de terracería, los civiles armados detuvieron su marcha y mantuvieron un enfrentamiento con sus perseguidores, donde uno de los hombres armados fue abatido, uno más detenido y se presume que dos más lograron huir del lugar.