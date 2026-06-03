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León, Gto.- La Fiscalía General del Estado inició una investigación por la localización del doctor Héctor Raúl Pacheco Vega, catedrático e investigador presuntamente asesinado en una habitación de un motel de León, el domingo 31 de mayo de 2026.
El académico fue encontrado sin vida y con huellas de violencia después del mediodía en un cuarto del establecimiento denominado Life Boutique Motel, que se localiza en el bulevar Juan José Torres Landa, casi esquina con la avenida Océano Atlántico, en la colonia Santa María del Granjeno.
Elementos policiales que atendieron un reporte de personal del negocio confirmaron que la víctima presentaba huellas de violencia.
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La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Club Rotario de León y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, expresaron condolencias por la muerte de Pacheco Vega.
El profesor, con formación profesional en Ciencias Políticas, se desempeñaba como profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México (FLACSO).
La Unidad Especializada de Investigación de Homicidios de la Región A con sede en León tiene a cargo las indagatorias para determinar la causa de muerte y el esclarecimiento del hecho.
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