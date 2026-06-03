Pachuca.- Durante la persecución de un tráiler con reporte de robo sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de Tepojaco, en Tizayuca, Hidalgo, varios vehículos resultaron afectados luego de que el camión de carga pesada los impactara al intentar evadir a las autoridades de seguridad.

De acuerdo con el ayuntamiento de ese municipio, se recibió un reporte sobre el robo de un tractocamión, tipo cisterna por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Policía Estatal y la Guardia Nacional desplegaron acciones de seguimiento y localización.

Lo anterior derivó en una persecución operativa por diversos puntos carreteros. Durante la movilización, el tractocamión, en su intento por evitar la detención, impactó varias unidades particulares, así como una patrulla de esa demarcación.

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Derivado de estos hechos, un agente policiaco resultó lesionado, por lo que recibió atención médica inmediata y se encuentra fuera de peligro.

Al momento, las autoridades mantienen presencia operativa en la zona para continuar con las diligencias correspondientes.

Asimismo, se informó que la situación continúa bajo atención de las instancias competentes.

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