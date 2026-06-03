El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer durante un periodo extraordinario de sesiones un dictamen para incorporar a los planes y programas de estudio de las primarias y secundarias la salud menstrual.

Asimismo, por unanimidad, se avalaron cambios a la Ley de Educación de la Ciudad de México para que en la elaboración de los planes y programas de estudio también se tome en cuenta la opinión de los especialistas en salud menstrual y derechos reproductivos.

De igual forma, la Secretaría de Educación de la capital impulsará programas de sensibilización y capacitación para el personal docente y administrativo en materia de salud menstrual y derechos reproductivos, promoviendo un ambiente de respeto e inclusión.

Cabe recordar que la semana pasada, ya se había aprobado un dictamen para que la menstruación digna sea un derecho constitucional.

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Buscar visibilizar la dignidad menstrual

Al respecto, la diputada de Morena Erika Rosales destacó que con este paquete de iniciativas se busca colocar en el centro algo que durante muchos años fue invisibilizado: la dignidad menstrual como un derecho humano.

Calificó como preocupante que todavía existan niñas que sienten vergüenza de hablar de su periodo menstrual en la escuela, y que haya adolescentes que sufren burlas o exclusión por un proceso biológico que es completamente natural.

“Hablar de menstruación digna no debería ser incómodo. Lo incómodo es que durante décadas millones de niñas, adolescentes y mujeres hayan tenido que vivir la menstruación en silencio, con estigmas, discriminación y desinformación”, subrayó.

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La legisladora señaló que la Ciudad de México se colocará a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos, porque el dictamen aprobado manda un mensaje muy poderoso: que los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres sí importan, así como su bienestar y dignidad.

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