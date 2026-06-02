El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, en un periodo extraordinario de sesiones, un dictamen para reconocer que el cableado muerto o en desuso es un problema de protección civil.

En sede alterna debido al plantón de maestros de la CNTE, las y los legisladores avalaron cambios a la Ley de Desarrollo Urbano y a la Ley de Protección Civil para que que el cableado abandonado sea reconocido como un riesgo de protección civil, lo que obligará a las autoridades a identificarlo, evaluarlo con un dictamen técnico y retirarlo de forma permanente.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Cecilia Vadillo destacó que, de acuerdo con el Colegio de Urbanistas de México, en la Ciudad hay 19 mil toneladas de cables en desuso, es decir, el 65% del cableado que cuelga en las calles de la capital es basura que flota deteriorando postes, tapando luminarias, dificultando el paso y cayendo sobre la gente.

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Congreso de CDMX reconoce cableado en desuso como riesgo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Recordó que entre septiembre y diciembre de 2023, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió 588 emergencias por caída de cables y reportó más de 90 postes con daños estructurales por el peso acumulado.

La legisladora explicó que este dictamen reduciría los riesgos asociados al cableado en desuso, obligando a que se considere como un factor de riesgo que tiene que evaluarse al momento de emitir dictámenes de protección civil y retirarlos cuando sea pertinente

“De esta manera estamos protegiendo a las y los chilangos, estamos escuchando sus necesidades, y hoy la Ciudad de México da un paso histórico en materia de protección civil, de ordenamiento territorial y debemos sentirnos muy orgullosos porque, además es una iniciativa que ya se había presentado varias veces, y hoy por primera vez la estamos aprobando”, comentó.

El Partido Verde se abstuvo de votar este dictamen al argumentar que queda muy corto para eliminar el cableado muerto que hay en la CDMX.

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