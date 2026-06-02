Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) desplegará “mil 547 efectivos en 238 unidades a lo largo de la entidad, durante el tiempo que dure el Mundial de futbol 2026”, informó su titular Cristóbal Castañeda Camarillo.

En conferencia de prensa, el secretario dio a conocer que se realizarán operativos en los principales destinos turísticos de la entidad como son Malinalco, Teotihuacan, Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo, con el objetivo de salvaguardar a los turistas locales y extranjeros.

Carreteras y aeropuertos estarán totalmente vigilados

En carreteras, se realizarán despliegues en inmediaciones de los Aeropuertos Internacionales Felipe Ángeles (AIFA) y de Toluca.

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En la ruta de seguridad del AIFA se vigilará Circuito Exterior Mexiquense, Autopista México-Pachuca, Carretera Libre a Tonanitla y Bulevard Ávila Camacho (Periférico Norte).

Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegará mil 547 efectivos durante el mundial de fútbol. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

En cuanto a la ruta del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) se mantendrá vigilancia permanente en Paseo Tollocan, Autopista Toluca- Naucalpan, Caseta Cerillo, Caseta Huixquilucan, Autopista La Venta Chamapa. Además de Boulevard Aeropuerto, Las Alas, así como la Caseta Marquesa.

Elementos contaran con equipo de última tecnología

Cristóbal Castañeda dio a conocer que las patrullas de los policías estatales “cuentan con videocámara de vigilancia de 360 grados integrados con inteligencia artificial, tanto como para el reconocimiento de vehículos, como de placas”.

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“Cuando tengamos un mandamiento judicial, a través de reconocimiento facial podríamos ubicarla”, señaló.

Cristóbal Castañeda dio a conocer que las patrullas de los policías estatales contaran con videocámara de vigilancia de 360 grados integrados con inteligencia artificia. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL.

Asimismo, dio a conocer que 37 drones tácticos sobrevolarán el territorio mexiquense como parte de las acciones de vigilancia, las cuales se suman al monitoreo permanente del C5, donde están conectadas 20 mil cámaras.

El secretario de Seguridad del Estado recordó que el trabajo en materia de seguridad está coordinado con el Gobierno federal, a través de la Guardia Nacional, quienes pondrán en operación el Plan Kukulcán antes, durante y después de la Copa del Mundo en México. Contempla operativos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales.

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Así como la Fuerza Quetzalcóatl, que forma parte del despliegue de elementos de seguridad y corresponde a grupos operativos y de reacción que participarán en tareas de vigilancia, protección de sedes, rutas, aeropuertos, hoteles y zonas turísticas.

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