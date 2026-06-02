Las obras de modernización de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, que implican cierre de estaciones, provocaron retrasos y molestias en los traslados de miles de usuarios.

Las largas filas para abordar la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en la estación Pino Suárez se mantienen, aunado al tiempo que realizan dichos autobuses, para llegar a Xola (terminal temporal para llegar a Tasqueña) ha generado inconformidad en los usuarios que denuncian que hacen el doble de tiempo de viaje.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que el servicio emergente de la RTP, habilitado entre Pino Suárez y Xola, tarda hasta 37 minutos en completar el trayecto, más del doble del tiempo que normalmente realiza la Línea 2 en ese mismo tramo.

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Usuarios de la Línea 2 del Metrio deben enfrentar largas filas para abordar el servicio provisional de RTP. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Las afectaciones forman parte de los trabajos de transformación integral que se desarrollan sobre la Calzada de Tlalpan, a tan solo nueve días de la inauguración del Mundial 2026, evento para el cual el gobierno capitalino busca mejorar la infraestructura de movilidad que lleva al Estadio Ciudad de México.

Retrasos en la terminal temporal Xola

Al llegar a la estación Xola, los pasajeros enfrentan una nueva espera: la salida del tren de la terminal temporal. Esto lo confirmó un pasajero visiblemente molesto, quien –desde la puerta del convoy–, mencionó que llevaba esperando 20 minutos que avanzara el Metro, provocado reclamos contra policías y personal de apoyo desplegado en la estación.

“Ve todo el relajo y estos no se apuran, viene lleno el Metro y no jala. Tengo que ir a trabajar y por estos llego tarde y pierdo un día (…) Ahorita, ¿por qué no lo agilizan? Ya el Metro está lleno hasta el tope y están parados”, reclamó.

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Debido a las obras realizadas en el tramo de Pino Suárez a Xola, los pasajeros usan el servicio provincial de RTP. Foto: Karla Guerrero/ El Universal

Además, cuestionó la lentitud del servicio pese a haber salido con anticipación de su hogar: “Sean más movidos, tenemos que llegar a nuestro trabajo. Salimos antes, pero de qué sirve si se tardan 10, 15 o 20 minutos y les vale”.

“Estos del Metro no agilizan el servicio, ve cuánto tiempo tenemos y ya están llenos todos los vagones”, reiteró.

La saturación se vuelve más evidente debido a que la Línea 2 opera temporalmente en dos circuitos independientes: Tasqueña - Xola y Pino Suárez - Cuatro Caminos. Esto obliga a miles de pasajeros a descender y continuar su viaje mediante transporte alterno.

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Además de las largas esperas, el avance de los trenes es lento. El recorrido entre Xola y Villa de Cortés, (estaciones consecutivas) se realiza a baja velocidad debido a que trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo supervisan las labores de rehabilitación directamente sobre las vías.

Actualmente permanecen cerradas las estaciones:

Portales

Nativitas

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Zócalo/Tenochtitlan

El Metro informó que el servicio se normalizará el próximo 4 de junio a las 05:00 horas, una vez concluidas las labores de modernización. Mientras tanto, exhortó a los usuarios a tomar previsiones y considerar tiempos adicionales para sus traslados.

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