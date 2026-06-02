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La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que investiga la actuación de los policías que participaron en las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), registradas el lunes primero de junio, y en su caso, habrá sanciones.
El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho aseguró, durante una conferencia de prensa realizada la tarde de este martes, que ante los señalamientos públicos y la revisión de manifestaciones, personal de la Dirección de Asuntos Internos y de la Dirección General de Derechos Humanos de la SSC iniciaron varias carpetas de investigación para revisar el apego a los protocolos de actuación de los uniformados en la manifestación del lunes.
Afirmó que la instrucción fue garantizar la libre expresión, y aceptó que se documentó objetos lanzados desde detrás de las vallas, donde se encontraban los uniformados.
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“En todo momento la consigna hacía el personal de la Secretaría fue garantizar la libre expresión e implementar acciones de protección aún ante las agresiones recibidas, actuando en estricto apego a los protocolos de la Secretaría y a los principios plasmados en la normatividad vigente de manera señalada en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, no obstante, se han documentado episodios en los cuales se observaron objetos arrojados a o devueltos a los manifestantes desde atrás de las vallas”.
Asimismo, dijo que “en ningún momento se giró alguna instrucción en el sentido de agredir a quienes se expresaban”.
Por otro lado, indicó que se ubicó a un grupo de personas embozadas ajeno al magisterio que realizó actos violentos durante las movilizaciones de la CNTE del lunes.
vr/cr
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