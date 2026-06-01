A través de redes sociales, dos jóvenes denunciaron un presunto nuevo modus operandi de robo en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, lo que abrió un debate sobre la situación de seguridad en la capital.

Mediante un video publicado en la plataforma de TikTok, dos usuarias describieron el modo en qué estas personas se les acercaron para segundos más tarde llevar a cabo el robo de sus pertenencias, específicamente, sus teléfonos celulares.

La grabación circuló en redes y diversos internautas comentaron que ya habían pasado una situación similar en los alrededores del Lago Mayor en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec de la CDMX.

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Imagen aérea que muestra el lago mayor de la Segunda Sección de Chapultepec en la Ciudad de México, el 20 de junio de 2025. Foto: AFP

¿En qué consiste este modo de asalto?

De acuerdo con los testimonios de Hannya Alizardi y Yunuen Villabos en TikTok, se encontraban sentadas cerca de las orillas del Lago Mayor, alrededor de las 14:00 horas del pasado jueves, cuando se les acercó un hombre con una actitud amable, utilizando el leguaje de los "vendedores de paletas".

No obstante, a pesar de la respuesta negativa por parte de una de las chicas, el hombre no se retiró y comenzó a intimidarlas, pidiéndoles que bajaran sus celulares. El sujeto se identificó como integrante del grupo criminal La Unión Tepito y explicó que buscaba a los responsables de la filtración de un video.

Bajo ese argumento, les pidió a las jóvenes desbloquear sus dispositivos para revisar sus galerías de fotos y que se acomodaran en una fila. "En ese momento me imaginé lo peor", relata Hannya. Posteriormente el hombre les dijo que no levantaran la cabeza ni la mirada, amenazándolas con subirlas a un vehículo.

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Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Según lo explicado con Hannya, el sujeto les pidió que cooperaran y que permanecieran quietas, pues presuntamente había más personas vigilándolas. Mas tarde, llegó un segundo hombre, tomaron los tres celulares para guardarlos en una mochila y les dijeron que una mujer se acercaría con un saco para pedirles 200 pesos.

Finalmente, relata que el sujeto les exigió que no se movieran ni gritaran, para retirase del lugar. Hannya cuenta que animó a sus amigas a correr hacia un lugar seguro y pedir auxilio. "Estábamos muy cerca de la cafetería Bistró... Les dije: aquí hay una tiendita, vamos, vamos a correr".

SSC CDMX y Bosque de Chapultepec responden

Aunado a ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México respondió a través de un comunicado en X, en el que mencionan que policías auxiliares invitaron a las implicadas a presentar una denuncia formal, además de realizar un recorrido para tratar de reconocer al responsable.

"Respecto a una nota informativa en la que se refiere que tres jóvenes fueron asaltadas en el parque de Chapultepec, se informa que los hechos ocurrieron el 28 de mayo, cuando tres mujeres se acercaron a un puesto semifijo de venta de dulces y solicitaron apoyo de la encargada debido a que un sujeto les arrebató sus teléfonos celulares".

Asimismo, añadieron que Inspección Policial de la Policía Auxiliar y el personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya tienen conocimiento del suceso y se realizó la integración de una carpeta de investigación para identificar a los policías involucrados y que presenten su declaración.

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