Si estás buscando ahorrar en compras para casa o tecnología, en Walmart puedes encontrar rebajas frecuentes en pantallas walmart, lavadoras walmart, refrigeradores walmart y liquidaciones walmart. Aunque hoy no hay una sección de cupones activa, sí hay walmart descuento en categorías como electrodomésticos, celulares, moda, hogar y perfumes dentro del sitio. Si llegaste por un walmart cupón o por búsquedas como walmart código de descuento, aquí reuní las mejores oportunidades de Walmart para comprar con mejor precio.

Nuestros editores buscaron códigos promocionales activos de Walmart y no encontraron ninguno disponible en este momento. El equipo monitorea a diario las fuentes oficiales de Walmart, además de sus campañas y cambios en el sitio, para detectar actualizaciones reales. En cuanto haya cupones activos, los encontrarás aquí primero, mientras tanto sí hay descuentos vigentes directamente en el sitio.

Walmart en el Hot Sale 2026: Hasta 40% de descuento en electrónica y más

Walmart será uno de los protagonistas del Hot Sale 2026 en México, con descuentos de hasta 40% en categorías donde suele concentrar más oferta, como pantallas, electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores, moda y hogar. Si planeas renovar artículos grandes, ahora conviene activar alertas de precio y revisar el módulo de cupones antes de la finalización de la compra. Además, Walmart Pass puede darte envío gratis sin mínimo de compra durante el evento. Si usas tarjetas participantes, también puedes aprovechar hasta 18 MSI con Citibanamex y opciones con BBVA en compras seleccionadas. Así puedes combinar beneficios en walmart hot sale y walmart ofertas hot sale.

Cómo ahorrar más en Walmart: Cupones, envío gratis y meses sin intereses

Revisa la sección de cupones en tu cuenta Walmart y activa las promociones disponibles antes de comprar. Es una forma directa de encontrar cupones Walmart hoy en categorías seleccionadas y bajar el total en tu próxima compra.

Walmart Pass incluye envío gratis ilimitado sin mínimo de compra, además de descuentos exclusivos y acceso anticipado a ofertas de Hot Sale. Si compras seguido, esta membresía puede ayudarte a aprovechar mejor Walmart envío gratis durante todo el año.

En compras seleccionadas, Walmart ofrece hasta 18 meses sin intereses con Citibanamex y hasta 12 meses sin intereses con BBVA. Verifica la promoción en la finalización de la compra; si no quieres registrarte, esta opción también ayuda a obtener walmart descuento primera compra con pagos más cómodos.

Qué aprobamos antes de listar cupones de Walmart

Antes de listar, cruzamos cada cupón con las condiciones reales de uso en el sitio de Walmart. Nuestro equipo revisa también lo que ofrecen tiendas como Sears, Best Buy y Coppel, además de la sección de ofertas vigentes de Walmart, para confirmar que el descuento publicado tenga sentido frente al precio de mercado y no sea solo un gancho de vitrina.

Un cupón solo entra en esta lista si:

✓ Funciona en finalización de la compra real, validado en compra simulada

✓ El descuento se aplica al valor mostrado (no en vitrina inflada)

✓ La política no exige condición inviable (ej: producto fuera de stock)

✓ Sigue activo en la fecha de publicación de esta página

Este bloque queda bajo la responsabilidad del Editor de Cupones, con 5 años cubriendo pantallas y electrodomésticos. Su equipo verifica los cupones de Walmart y las promociones de Hot Sale aplicadas a lavadoras, refrigeradores y pantallas antes de cada publicación.

Repetimos esta validación todos los días: lo que aparece arriba refleja el estado más reciente del catálogo de Walmart, con cupones nuevos agregados al momento y los vencidos retirados sin demora.

Preguntas frecuentes

¿Cómo usar un cupón de descuento en Walmart?

Elige una promoción vigente en el módulo de cupones y entra a la tienda de Walmart desde ese enlace. Agrega tus productos al carrito y, durante la finalización de la compra, revisa si el descuento se aplica según las condiciones de la promoción.

¿Walmart tiene envío gratis?

Walmart puede ofrecer envío gratis en productos o compras seleccionadas, pero las condiciones cambian según la zona de entrega, el tipo de artículo y el monto mínimo. Antes de pagar, conviene revisar el costo de envío y las restricciones que aparecen en tu pedido.

¿Walmart ofrece descuento en la primera compra?

Walmart puede lanzar promociones para nuevos usuarios o para la primera compra en categorías participantes, aunque no siempre están disponibles. Lo mejor es revisar el módulo de cupones y los términos de cada oferta antes de finalizar tu pedido.

¿Puedo pagar a meses sin intereses en Walmart?

Walmart suele participar en promociones de meses sin intereses con tarjetas bancarias seleccionadas y montos mínimos de compra. La disponibilidad depende del producto, la campaña vigente y el método de pago elegido al momento de comprar.

¿Los cupones de Walmart aplican en todos los productos?

No todos los cupones aplican en toda la tienda. Algunas promociones solo son válidas en categorías, marcas o productos participantes, y también pueden excluir artículos vendidos por terceros o con otras rebajas activas.

¿Qué es Walmart Pass y cómo funciona?

Walmart Pass es un programa de membresía de Walmart que ofrece beneficios como envíos sin costo en pedidos elegibles, sujeto a cobertura y condiciones del servicio. Para usarlo, debes contratar la membresía y verificar que tu compra cumpla con los requisitos indicados por la tienda.

Ver otras páginas de cupones y descuentos

Amazon : $100 MXN en tu primera compra desde la app

: $100 MXN en tu primera compra desde la app Mercado Libre : Hasta 70% en electrónica, moda y hogar

: Hasta 70% en electrónica, moda y hogar Elektra : Hasta 30% en moda y electrodomésticos

: Hasta 30% en moda y electrodomésticos Nike : 15% descuento para estudiantes

: 15% descuento para estudiantes Samsung: 30% Off en la sección de ofertas

Lee también: Samsung cupones y descuentos: 15% OFF exclusivo en Galaxy Buds4 Pro