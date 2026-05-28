La tensión entre el Gobierno Federal y los medios de comunicación alcanzó un nuevo punto crítico tras el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a evitar el consumo de contenidos de TV Azteca.

En respuesta, figuras de la televisora, como Pati Chapoy, defendieron la autonomía del público bajo la premisa de que los ciudadanos "no necesitan que nadie les diga qué ver" (calificando la postura oficial como "muy desagradable"). En este contexto de polarización, el comunicador Chumel Torres se sumó al debate defendiendo a la empresa de Ricardo Salinas Pliego, asegurando que "la culpa no es del mensajero".

Chumel Torres reacciona a mensaje de Pati Chapoy. Foto: Redes sociales y Luis Camachoi / EL UNIVERSAL

Lee también: Chumel Torres reacciona a mensaje de Pati Chapoy y conductores de 'Ventaneando' a Sheinbaum; "la culpa no es del mensajero"

El incidente digital y la reacción de la comunidad periodística

La controversia escaló a raíz de un posteo del usuario Adrián Chávez, quien señaló que el no ver dicha televisora representaba una "práctica básica de higiene cognitiva".

Ante este comentario, Torres decidió contestar publicando una fotografía de lo que puede ser una persona con Síndrome de Down, quien realiza un gesto con sus manos que aparenta una acción de rezo u oración. La acción fue percibida de inmediato como un acto de discriminación y una burla hacia las personas con discapacidad.

Uno de los señalamientos más contundentes provino del periodista Oscar Balmen, quien calificó el acto como una muestra de "ignorancia y estupidez" (sentenciando que la discapacidad no puede ser utilizada como remate de burlas).

A raíz de esto, Balmen anunció públicamente su decisión de cancelar cualquier colaboración con Radio Fórmula, empresa donde también labora Torres, como protesta ética. Esta reacción en cadena puso en el centro del debate los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad social de quienes tienen acceso a micrófonos masivos.

Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: Reviven VIDEO de Javier Alatorre y el "Chupacabras" tras declaraciones de Sheinbaum contra TV Azteca; así fue el momento viral

Postura final de los involucrados y ética periodística

Ante la presión social, Chumel Torres eliminó la imagen y emitió un comunicado para ofrecer disculpas. "Amigos: Ahora sí la súper regué con la imagen esa que está siendo viral de mi respuesta. Una disculpa a la gente que se haya ofendido. No era la intención para nadota", escribió el conductor en su cuenta de X.

Asimismo, buscó desvincular a su actual empresa de los hechos, aclarando que sus publicaciones son a título personal y no tienen vínculo con Grupo Fórmula.

No obstante, la respuesta no fue suficiente para todos los sectores del gremio. Oscar Balmen volvió a pronunciarse a través de un mensaje, donde celebró la disculpa, pero señaló que aún falta una explicación de fondo sobre por qué es incorrecto usar la discapacidad como recurso de burla.

El periodista sostuvo que Radio Fórmula cuenta con profesionales valiosos que no merecen ser asociados con estas acciones, las cuales calificó como una "inadmisible estrategia de generar me gusta a costa del dolor ajeno". Balmen cerró su postura instando a no ser indiferentes ante el odio y la discriminación, "aunque cuesten una oleada de trolls".

Foto: Captura de pantalla en X

También te interesará:

"Le vamos a cambiar la vida"; el tío Richie se reunirá con repartidor en silla de ruedas que inspiró en redes

Temporada de huracanes 2026; Conoce la fecha oficial del inicio de ciclones en el Caribe y el Golfo de México

Periodismo e Inteligencia Artificial: expertos en medios y contenido debatirán el futuro digital en CDMX

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

aov