Luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que se ve a un repartidor de comida en silla de ruedas recogiendo una entrega a las afueras de un OXXO, la marca de motos Italika y el empresario Ricardo Salinas Pliego organizaron una búsqueda para encontrarlo.

El video, publicado en TikTok por el usuario @yadirajauregui1, despertó gran admiración entre los internautas. Las imágenes muestran al repartidor subir a una rampa al costado de su motocicleta, mientras carga sobre su espalda su mochila.

Con algo de esfuerzo, el joven posiciona su silla en el compartimento adaptado, cierra la barra de seguridad y se monta en el vehículo para ponerse en marcha sobre las transitadas calles de Guadalajara, Jalisco.

Lee también: “El público es inteligente”; Pati Chapoy se sube al ring y defiende a Azteca frente a Sheinbaum

VIDEO: repartidor en silla de ruedas inspira a usuarios en redes; marca de motocicletas Italika quiere encontrarlo. Foto: Captura de pantalla TikTok @yadirajauregui1

Una lección de vida: el video que inspiró a México

Después de que el video se difundiera en TikTok, varios amigos, familiares y vecinos del joven, identificado como Daniel Alejandro Alatorre, comentaron la publicación y contaron un poco más de su historia y sus sueños como deportista.

Además de ser repartidor, Alejandro es un bailarín de danza deportiva en silla de ruedas, una disciplina artística conocida como "Paradanza". De acuerdo con Ana García, tía de Daniel, su sueño es ser algún día medallista mundial.

Por otro lado, Sofía, su pareja de baile desde hace 4 años, calificó a Daniel como una persona muy trabajadora, disciplinada y noble. "Nunca ha dejado de levantarse todos los días a trabajar, entrenar y salir adelante con una sonrisa enorme y un corazón todavía más grande".

Lee también: VIDEO: repartidor en silla de ruedas inspira a usuarios en redes; Italika lo está buscando

Diversos usuarios identificaron al joven repartidor, como Daniel Alejandro, bailarín y medallista. Foto: Facebook / Captura de pantalla

"La realidad es que las personas con discapacidad en este país muchas veces tienen que partirse el alma para conseguir oportunidades, apoyos o simplemente poder entrenar... Él no necesita lástima, necesita las mismas oportunidades, visibilidad y apoyo que cualquier ser humano", instó.

¡Ya lo encontraron! Daniel Alatorre cuenta su historia

A través de la plataforma de X, el empresario mexicano dio a conocer que el repartidor de plataforma que inspiró a más de uno con su ingenio y resiliencia ya fue contactado, haciendo la promesa de ayudarlo a salir adelante.

"Gracias a TV Azteca, ya encontramos a Daniel Alatorre, el joven repartidor de plataforma que trabaja para ayudar a su familia... Y, por supuesto, le vamos a cambiar la vida, porque mexicanos como Daniel se lo merecen", detalló.

Además, en un enlace en vivo para Hechos Meridiano, Daniel explicó que había comenzado a trabajar como repartidor tras el fallecimiento de su madre, para ayudar a su familia con los gastos del hogar, por lo que gracias al apoyo de sus amigos adaptó una plataforma a su motocicleta para facilitar su traslado.

Gracias a TV Azteca (@Azteca), ya encontramos a Daniel Alatorre, el joven repartidor de plataforma que trabaja para ayudar a su familia a salir adelante. Y, por supuesto, le vamos a cambiar la vida, porque mexicanos como Daniel se lo merecen.@ItalikaOficial, @BancoAzteca,… pic.twitter.com/rZRmh4XWzr — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 25, 2026

Finalmente, Daniel mencionó que espera reunirse pronto con el "tío Richie" para agradecerle personalmente por la ayuda. "No hay límites, hay que buscar la manera de salir adelante", declaró Daniel.

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

mndsm