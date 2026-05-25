Universal Deportes | 25-05-26 | 19:51 | Actualizada | 25-05-26 | 19:51 |

Luego de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, que culminó con el triunfo celeste (1-2) sobre los universitarios, el futbol mexicano cerró un torneo lleno de intensidad.

Una edición que dejó grandes emociones en cada uno de los clubes y que marcará una pausa antes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, tras la cual los equipos volverán con la intención de mejorar su rendimiento y pelear por el campeonato.

Lee también

Con ese objetivo en mente, varias escuadras ya han comenzado a mover sus piezas rumbo al próximo semestre, explorando el mercado de fichajes en busca de reforzar sus plantillas. A continuación, te presentamos los movimientos más recientes en la Liga MX.

Liga MX – Altas, Bajas y Rumores (Apertura 2026)

América

  • Altas: Christian Calderón , Emilio Lara y Franco Rossano , Cristian Borja, Esteban Lozano, Miguel Ramírez
  • Bajas:
  • Rumores:

Atlas

  • Altas:
  • Bajas: Diego González, Eduardo Aguirre y César Ramos
  • Rumores:

Atlético de San Luis

  • Altas: Diego Mejía (DT)
  • Bajas:
  • Rumores:

Atlante

  • Altas: Miguel Herrera (DT), Federico Vilar (auxiliar)
  • Bajas:
  • Rumores:

Cruz Azul

  • Altas:
  • Bajas:
  • Rumores:

FC Juárez

  • Altas:
  • Bajas:
  • Rumores:

León

  • Altas:
  • Bajas: Stiven Barreiro 
  • Rumores:

Monterrey

  • Altas: Dennis te Kloese (presidente deportivo), Matías Almeyda (DT)
  • Bajas:
  • Rumores:

Necaxa

  • Altas:
  • Bajas:
  • Rumores:

Pachuca

  • Altas:
  • Bajas:
  • Rumores:

Puebla

  • Altas: Gerardo Espinoza (entrenador)
  • Bajas: Owen González, Esteban Lozano, Miguel Ramírez, Pablo Gamarra, Juan Gómez y Ángelo Araos.
  • Rumores:

Pumas UNAM

  • Altas: José Juan Macías
  • Bajas:
  • Rumores:

Querétaro

  • Altas: Santiago Homenchenko
  • Bajas:
  • Rumores:

Santos Laguna

  • Altas: Eduardo 'Mudo' Aguirre, Diego González, Renato Paiva (DT)
  • Bajas:
  • Rumores:

Tijuana (Xolos)

  • Altas:
  • Bajas:
  • Rumores:

Tigres UANL

  • Altas:
  • Bajas:
  • Rumores:

Toluca

  • Altas:
  • Bajas:
  • Rumores:

Guadalajara (Chivas)

  • Altas:
  • Bajas:
  • Rumores:

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]