Luego de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, que culminó con el triunfo celeste (1-2) sobre los universitarios, el futbol mexicano cerró un torneo lleno de intensidad.

Una edición que dejó grandes emociones en cada uno de los clubes y que marcará una pausa antes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, tras la cual los equipos volverán con la intención de mejorar su rendimiento y pelear por el campeonato.

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Con ese objetivo en mente, varias escuadras ya han comenzado a mover sus piezas rumbo al próximo semestre, explorando el mercado de fichajes en busca de reforzar sus plantillas. A continuación, te presentamos los movimientos más recientes en la Liga MX.

Liga MX – Altas, Bajas y Rumores (Apertura 2026)

América

Altas: Christian Calderón , Emilio Lara y Franco Rossano , Cristian Borja, Esteban Lozano, Miguel Ramírez

Bajas:

Rumores:

Atlas

Altas:

Bajas: Diego González, Eduardo Aguirre y César Ramos

Rumores:

Atlético de San Luis

Altas: Diego Mejía (DT)

Bajas:

Rumores:

Atlante

Altas: Miguel Herrera (DT), Federico Vilar (auxiliar)

Bajas:

Rumores:

Cruz Azul

Altas:

Bajas:

Rumores:

FC Juárez

Altas:

Bajas:

Rumores:

León

Altas:

Bajas: Stiven Barreiro

Rumores:

Monterrey

Altas: Dennis te Kloese (presidente deportivo), Matías Almeyda (DT)

Bajas:

Rumores:

Necaxa

Altas:

Bajas:

Rumores:

Pachuca

Altas:

Bajas:

Rumores:

Puebla

Altas: Gerardo Espinoza (entrenador)

Bajas: Owen González, Esteban Lozano, Miguel Ramírez, Pablo Gamarra, Juan Gómez y Ángelo Araos.

Rumores:

Pumas UNAM

Altas: José Juan Macías

Bajas:

Rumores:

Querétaro

Altas: Santiago Homenchenko

Bajas:

Rumores:

Santos Laguna

Altas: Eduardo 'Mudo' Aguirre, Diego González, Renato Paiva (DT)

Bajas:

Rumores:

Tijuana (Xolos)

Altas:

Bajas:

Rumores:

Tigres UANL

Altas:

Bajas:

Rumores:

Toluca

Altas:

Bajas:

Rumores:

Guadalajara (Chivas)