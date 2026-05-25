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Luego de la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul, que culminó con el triunfo celeste (1-2) sobre los universitarios, el futbol mexicano cerró un torneo lleno de intensidad.
Una edición que dejó grandes emociones en cada uno de los clubes y que marcará una pausa antes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, tras la cual los equipos volverán con la intención de mejorar su rendimiento y pelear por el campeonato.
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Con ese objetivo en mente, varias escuadras ya han comenzado a mover sus piezas rumbo al próximo semestre, explorando el mercado de fichajes en busca de reforzar sus plantillas. A continuación, te presentamos los movimientos más recientes en la Liga MX.
Liga MX – Altas, Bajas y Rumores (Apertura 2026)
América
- Altas: Christian Calderón , Emilio Lara y Franco Rossano , Cristian Borja, Esteban Lozano, Miguel Ramírez
- Bajas:
- Rumores:
Atlas
- Altas:
- Bajas: Diego González, Eduardo Aguirre y César Ramos
- Rumores:
Atlético de San Luis
- Altas: Diego Mejía (DT)
- Bajas:
- Rumores:
Atlante
- Altas: Miguel Herrera (DT), Federico Vilar (auxiliar)
- Bajas:
- Rumores:
Cruz Azul
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
FC Juárez
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
León
- Altas:
- Bajas: Stiven Barreiro
- Rumores:
Monterrey
- Altas: Dennis te Kloese (presidente deportivo), Matías Almeyda (DT)
- Bajas:
- Rumores:
Necaxa
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
Pachuca
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
Puebla
- Altas: Gerardo Espinoza (entrenador)
- Bajas: Owen González, Esteban Lozano, Miguel Ramírez, Pablo Gamarra, Juan Gómez y Ángelo Araos.
- Rumores:
Pumas UNAM
- Altas: José Juan Macías
- Bajas:
- Rumores:
Querétaro
- Altas: Santiago Homenchenko
- Bajas:
- Rumores:
Santos Laguna
- Altas: Eduardo 'Mudo' Aguirre, Diego González, Renato Paiva (DT)
- Bajas:
- Rumores:
Tijuana (Xolos)
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
Tigres UANL
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
Toluca
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
Guadalajara (Chivas)
- Altas:
- Bajas:
- Rumores:
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