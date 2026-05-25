La fuerte lluvia de esta tarde ha generado diversas afectaciones en el transporte público de la Ciudad de México.

Lluvias afectan servicio del Metro, Metrobús y Cablebús

El Metro implementó marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 y B debido a las precipitaciones. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

El Metrobús informó que las unidades también disminuyeron su velocidad para evitar accidentes.

El Cablebús ha hecho dos veces el desembarque de usuarios debido a tormenta eléctrica en la zona poniente de la Ciudad. “Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”.

Lee también “El 70% de la gente en Milpa Alta quiere el Cablebús”, afirma alcalde; avanzan consultas vecinales

Afectaciones viales y daños materiales

La intensa lluvia acompañada de granizo que se registró la tarde de este lunes en distintos puntos de la Ciudad de México dejó afectaciones en vialidades, daños materiales y movilización de cuerpos de emergencia, principalmente en las zonas sur y poniente de la capital.

Las lluvias y rachas de viento registradas en la Ciudad de México dejaron múltiples afectaciones en distintas alcaldías, lo que obligó a la movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos para atender al menos 35 servicios de emergencia relacionados con árboles caídos, postes derribados, encharcamientos, cortocircuitos y retiro de estructuras.

Lee también CDMX aplicará vacunas en aeropuerto y centrales camioneras por Mundial 2026; reforzarán vigilancia sanitaria

De acuerdo con el balance preliminar de los bomberos capitalinos, las principales incidencias fueron:

23 árboles caídos

5 encharcamientos

3 postes caídos

2 cortocircuitos

1 retiro de lona

Lluvia y granizo provocan caída de árbol y afectaciones viales; movilidad resulta afectada en diversas zonas. Foto: Juan Carlos Williams.

Entre las atenciones más relevantes, bomberos informaron que continúan las labores por un encharcamiento en la colonia Santa Cruz Xochitepec, alcaldía Xochimilco, donde se realizó la liberación de registros para permitir el desfogue del agua acumulada.

En la calle Río San Joaquín, colonia Pensil, en Miguel Hidalgo, personal de emergencia desalojó agua pluvial en un tramo aproximado de 200 metros lineales.

Lee también Inauguran en Coyoacán la Casa de la Copa del Mundo; ofrecerá atención a turistas durante el Mundial

Otro incidente ocurrió en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde un árbol de aproximadamente 10 metros de largo y 30 centímetros de diámetro colapsó sobre la calle Bosque de Abetos, esquina con Bosques de Encinos, impactando un vehículo que se encontraba estacionado. No se reportaron personas lesionadas.

Lluvia y granizo provocan caída de árbol y afectaciones viales; movilidad resulta afectada en diversas zonas. Foto: Juan Carlos Williams.

Otro caso se registró en la Cerrada David R. Scott, colonia Volcanes, en Tlalpan, donde bomberos retiraron un árbol de cerca de 25 metros de largo desprendido desde la raíz.

En la misma alcaldía, una barda se desplomó en la esquina de Camino a la Joyita y 12 de Diciembre, en la colonia Tepetlica El Alto. Autoridades confirmaron que el incidente no dejó personas heridas.

Las precipitaciones también generaron severas afectaciones en el sur de la capital. En el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, en la alcaldía Xochimilco, se registró una fuerte granizada que cubrió calles y provocó complicaciones a la circulación vehicular.

Lee también Brugada prevé entregar Parque Elevado y Línea 2 del Metro en junio; aceleran apertura de infraestructura

La tormenta también se hizo presente en vialidades importantes como Avenida Universidad y Eje 8 Sur, en la alcaldía Benito Juárez, donde se observó una intensa caída de agua que redujo la visibilidad y afectó la movilidad.

En la alcaldía Álvaro Obregón, la calle San Pedro quedó cubierta por una capa de granizo tras el aguacero de esta tarde, mientras que en las colonias Roma y Condesa se reportaron encharcamientos y complicaciones viales derivadas de la fuerte lluvia.

Asimismo, en Sur 112, colonia Cove, en Álvaro Obregón, se atendió la caída de otro árbol de aproximadamente 10 metros de largo.

Ante estas condiciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil advirtió que las lluvias podrían persistir durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, por lo que llamó a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos.

dmrr/rmlgv