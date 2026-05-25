Recientemente un equipo de investigadores de la Fundación Charles Darwin dio a conocer el hallazgo de una nueva especie de pulpo azul, en las aguas profundas de las Islas Galápagos, frente a las costas de Ecuador, cerca de la isla Darwin.

Esta nueva especie, denominada como microeledone galapagensis, llamó especialmente la atención en redes sociales por su aspecto adorable. Fue encontrada a unos mil 773 metros bajo la superficie del océano..

El pequeño pulpo fue visto por primera vez durante una expedición de aguas profundas en el año 2015, llevada a cabo a bordo del buque E/V Nautilus, junto a la Fundación Charles Darwin (FCD) y la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

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Islas Galápagos, Ecuador. Preservar el hábitat natural es una de las grandes tareas de uno de los atractivos más famosos de Ecuador. Un destino alternativo: las Islas Ballestas, en Perú. Son hogar de miles de aves marinas, pingüinos, leones marinos y focas. (Foto: Pixabay)

¿Qué se sabe de este pulpo diminuto?

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, este cefalópodo tiene el tamaño de una pelota de golf y una piel de color azul brillante; pertenece a una nueva especie de Microeledone, de la familia Megaleledonidae.

Según lo observado en los resultados de algunas tomografías computarizadas (TC) tomadas por la experta Janet Voight y Stephanie Smith, el cuerpo de este pulpo posee tentáculos cortos y robustos, provistos de una sola fila de ventosas, lo que lo distingue de la mayoría de los pulpos.

El estudio también determinó que la especie tiene piel lisa en su espalda y un color "claro en la parte dorsal, pero su parte ventral es de un violeta muy oscuro", un patrón de colores que podría ayudarle a protegerse de otros depredadores en las profundidades del mar o a cazar su alimento.

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Este pequeño pulpo azul fue descubierto en las profundas aguas de las Islas Galápagos, por un equipo de investigadores. Foto: APF

¿Cómo se llevó a cabo la exploración?

Según con un artículo publicado por la revista Zootaxa, los científicos operaron desde el barco un robot submarino para explorar el lecho marino cerca de la isla Darwin, una isla ubicada en el extremo norte del archipiélago de las Galápagos que lleva el nombre del biólogo.

Fue entonces que, mientras la cámara del robot se movía en el fondo marino cerca de una montaña submarina, la tripulación se topó con el pequeño pulpo. "¡Es diminuto!", "¡Es azul!", exclamaron los investigadores al verlo caminar sobre la arena, para posteriormente capturarlo.

Al regresar a tierra, es espécimen fue trasladado a la Estación Científica Charles Darwin, donde los científicos preservaron su cuerpo en alcohol y contactaron a Janet Voight, una experta en pulpos del Museo Field en Chicago, para que analizara la especie. "Nunca había visto nada igual", señaló.

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