Estamos a punto de terminar mayo y miles de padres de familia ya comenzaron a preguntarse si los alumnos de kínder, primaria y secundaria tendrán un nuevo descanso escolar antes de que concluya el ciclo 2025-2026.

¿Habrá suspensión de clases a finales de mayo? Esto dice la SEP. Foto: Xinhua

La noticia ha generado interés debido a que se trata de uno de los últimos fines de semana largos antes de las vacaciones de verano. Además, también surgieron dudas sobre un posible descanso por el inicio del Mundial 2026, tema que ya fue aclarado oficialmente.

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¿Habrá suspensión de clases a finales de mayo?

Sí. De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el próximo viernes 29 de mayo, los estudiantes de educación básica no asistirán a clases.

Ese día, las aulas de escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo permanecerán vacías debido a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una actividad obligatoria para maestros y directivos que se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

¿Habrá suspensión de clases a finales de mayo?Esto dice el calendario SEP. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Por ello, miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo en la recta final del ciclo escolar.

Después de esta fecha, únicamente quedará otra suspensión oficial: el viernes 26 de junio, día en que se realizará la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar de este ciclo lectivo.

Calendario Escolar 2025-2026 original. Foto: Secretaría de Educación Pública (SEP)

¿Habrá clases el 11 de junio por el Mundial 2026?

Aunque en los últimos días comenzó a circular información sobre una supuesta suspensión de clases el próximo 11 de junio debido a la inauguración del Mundial 2026, torneo en el que México será sede del partido inaugural, la SEP no contempla ningún descanso para esa fecha, por lo que sí habrá clases normales en escuelas de educación básica.

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¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

El calendario escolar establece que el Ciclo Escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el próximo 15 de julio de 2026.

Aunque anteriormente se había planteado adelantar el fin de clases al 5 de junio, esa decisión fue revocada posteriormente por el Gobierno Federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

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