Estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco, del IPN, denunciaron agresiones físicas por parte de policías y personal de Canal Once luego de que intentaron ingresar a las instalaciones de la televisora para exigir respuesta a sus demandas.

Uno de los jóvenes, identificado como Jake, relató que al intentar impedir el cierre de las puertas del inmueble fueron empujados y sometidos por elementos de seguridad.

“Nos estaban literalmente golpeando, ahorcando y empujando”, denunció el estudiante ante sus compañeros.

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El joven afirmó que su brazo quedó atrapado entre las rejas corredizas del acceso, lo que presuntamente le provocó lesiones graves.

“Ahorita tengo el cuero desbloqueado y probablemente hay tres tendones rotos”, señaló.

Los estudiantes sostuvieron que varios compañeros resultaron lesionados con rasguños, golpes y afectaciones físicas durante el forcejeo.

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En medio de consignas y llamados de apoyo al movimiento estudiantil, los manifestantes exigieron atención de autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Esperemos que lleguen con soluciones, no sólo con un papel lleno de promesas”, expresó uno de los participantes.

Durante la protesta, estudiantes de distintas escuelas politécnicas reiteraron que sus movilizaciones buscan respuesta a demandas relacionadas con condiciones académicas, atención institucional y seguridad para la comunidad estudiantil.

Los manifestantes también denunciaron la presencia de cuerpos de seguridad y advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades.

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