Desde su aparición en “KPop Demon Hunters”, Jinu, el protagonista de la película animada y líder ficticio de los Saja Boys, despertó una sensación familiar entre los fanáticos de la cultura y música surcoreana. Su mirada y facciones hicieron que muchos recordaran a algunos de sus idols o actores favoritos.

Entre las teorías más populares aparecieron nombres como Cha Eun-woo, protagonista de “True Beauty”; Kai, de la boyband EXO; e incluso Ahn Hyo-seop ("Un amor que no se agota"), quien prestó su voz en inglés al personaje. Sin embargo, el codirector de la cinta finalmente reveló cuál fue la verdadera inspiración detrás del misterioso personaje.

Jinu de "KPop Demon Hunters", Kai de EXO y Ahn Hyo-seop del K-drama de Netflix: "Un amor que no se agota". Foto: Instagram oficial de los actores/ IMDb.

La inspiración de Jinu esta en uno de los K-dramas más populares

El director estadounidense Chris Appelhans compartió en un adelanto del programa de telerrealidad “Welcome, First Time in Korea?” de MBC Every1 algunos detalles sobre el proceso creativo de la película.

Según reportó el Korea Times, el cineasta exploró exitosos K-dramas como “Boys Over Flowers”, “Crash Landing on You” y “Vincenzo” para construir la narrativa y el matiz emocional de los personajes.

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Precisamente fue en “Vincenzo” donde nació parte de la esencia de Jinu, pues el realizador señaló que varias de sus expresiones recuerdan al actor, conductor y modelo Song Joong-ki, protagonista del drama de 2021.

El actor Song Joong-ki. Foto: Instagram oficial/ IMDb.

“KPop Demon Hunters” sigue la historia de HUNTR/X, un grupo femenino ficticio de K-pop cuyas integrantes combinan su exitosa carrera musical con una vida secreta como cazadoras de demonios. En medio de esa doble vida deben enfrentarse a los Saja Boys, una popular boyband que busca cosechar las almas de sus fanáticos.

La película, producida por Netflix, ya prepara una segunda entrega con Chris Appelhans y Maggie Kang nuevamente al frente de la dirección, aunque todavía se desconocen detalles sobre la trama.

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¿Quién es Song Joong-ki?

Antes de convertirse en una de las estrellas más reconocidas de Corea del Sur, la vida de Song Joong-ki avanzaría a otro ritmo. Mientras que muchos de sus compañeros ya iniciaban sus carreras profesionales o terminaban el servicio militar, él apenas comenzaba a prepararse para pequeños papeles actorales.

El intérprete debutó a los 26 años y ha contado en entrevistas que le preocupaba que su madre hubiera trabajado y sacrificado tanto para que él pudiera ingresar a una buena universidad.

Con la intención de elegir proyectos que realmente conectaran con él, participó en dramas como “Deep Rooted Tree” y debutó en cine con “A Frozen Flower”, pasos que posteriormente lo llevaron a construir una trayectoria de más de 16 años en la industria.

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Además de la actuación, Song Joong-ki practicó patinaje de velocidad durante su juventud y llegó a competir de manera profesional hasta sufrir una lesión. También obtuvo uno de los puntajes más altos para ingresar a la universidad.

Su popularidad comenzó a crecer en 2010 gracias a la comedia “Sungkyunkwan Scandal”, y más tarde se consolidó con producciones como “Descendants of the Sun”, “Arthdal Chronicles” y “Vincenzo”.

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Song Joong-ki está casado con la actriz británica Katy Louise Saunders, conocida por interpretar a Babi en la versión italiana de “Tres metros sobre el cielo”. En abril de 2026 realizaron una de sus apariciones públicas como esposos, durante un concierto de música clásica para personas con discapacidad celebrado en el Centro de Artes de Seúl.