Las bandas HUNTR/X y Saja Boys, creadas para el universo de "K-pop Demon Hunters", harán su paso de la pantalla grande al escenario de los MAMA Awards 2025, un evento que celebra la influencia global del K-pop y el legado de la prestigiosa ceremonia.

Este año, la gala se llevará a cabo en el Estadio Kai Tak de Hong Kong a finales de noviembre. Según reveló el productor Ma Du-sik, se está preparando una colaboración especial entre los premios y la exitosa película de Netflix, lo que promete llevar la experiencia a un nuevo nivel.

¿Habrá una nueva batalla entre guerreras y demonios?

Aunque aún no se ha revelado el tipo de actuación que realizarán HUNTR/X y Saja Boys, los organizadores han confirmado que ídolos del K-pop serán los encargados de dar vida a estas bandas ficticias. La alineación de las bandas será anunciada próximamente.

Además, los productores anunciaron la creación de un "escenario original" que fusionará animación y actuación en vivo, brindando una experiencia única para los asistentes, según informó The Korea Times.

¿Qué son los MAMA Awards"

Los MAMA, originalmente conocidos como Mnet Asian Music Awards, se celebran anualmente desde 1999 por la compañía CJ ENM. Tras varios años de celebrarse en Seúl, el evento ha viajado a países como China, Singapur y Japón. Este 2025, regresa a Hong Kong tras siete años, consolidándose como una de las sedes internacionales más importantes para el K-pop.

Aunque los MAMA premian principalmente a artistas de K-pop, también otorgan reconocimientos a estrellas de la música asiática en general.

La temática de este año: "UH-HEUNG"

La edición 2025 estará marcada por el tema "UH-HEUNG", que fusiona el rugido de un tigre con la palabra que simboliza emoción y alegría. Este concepto refleja la visión del K-pop de difundir energía positiva a través de la música.

Actuaciones destacadas en los MAMA 2025

La primera noche del 28 de noviembre contará con presentaciones de artistas como AlphaDriveOne, BABYMONSTER, BOYNEXTDOOR, ENHYPEN, (G)I-DLE, IVE, MEOVV, NCT WISH, Super Junior, TREASURE y TWS. En la segunda noche (29), el escenario será tomado por aespa, G-Dragon, Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER, ZEROBASEONE y más, abarcando un amplio espectro de talentos del K-pop, desde leyendas hasta nuevas promesas y artistas internacionales.

Presentadores y nominados

El actor Park Bo-gum, conocido por su papel en "Si la vida te da mandarinas" (Netflix), será el anfitrión de la primera velada, mientras que la actriz Kim Hye-soo, famosa por "Tribunal de menores" (Netflix), conducirá la segunda noche.

En cuanto a los nominados, la artista con más menciones este año es Jennie de BLACKPINK, quien cuenta con diez nominaciones gracias a su álbum Like Jennie, así como por sus sencillos ZEN y Extra L.

Lista completa de nominados

