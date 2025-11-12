Más Información

FOTOS: Entre grietas y goteras, estudiantes toman clases de música en el Centro Ollin Yoliztli

FOTOS: Entre grietas y goteras, estudiantes toman clases de música en el Centro Ollin Yoliztli

Autoridades españolas recuperan piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador

Autoridades españolas recuperan piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

Museo Nacional de Siria sufre robo de estatuas romanas

Museo Nacional de Siria sufre robo de estatuas romanas

Las bandas , creadas para el universo de , harán su paso de la pantalla grande al escenario de los MAMA Awards 2025, un evento que celebra la influencia global del K-pop y el legado de la prestigiosa ceremonia.

Este año, la gala se llevará a cabo en el Estadio Kai Tak de Hong Kong a finales de noviembre. Según reveló el productor Ma Du-sik, se está preparando una colaboración especial entre los premios y la exitosa película de Netflix, lo que promete llevar la experiencia a un nuevo nivel.

¿Habrá una nueva batalla entre guerreras y demonios?

Aunque aún no se ha revelado el tipo de actuación que realizarán HUNTR/X y Saja Boys, los organizadores han confirmado que ídolos del K-pop serán los encargados de dar vida a estas bandas ficticias. La alineación de las bandas será anunciada próximamente.

Rumi, Mira y Zoey, son tendencia en internet y en streaming. Foto: IMDB
Rumi, Mira y Zoey, son tendencia en internet y en streaming. Foto: IMDB

Lee también:

Además, los productores anunciaron la creación de un "escenario original" que fusionará animación y actuación en vivo, brindando una experiencia única para los asistentes, según informó The Korea Times.

¿Qué son los MAMA Awards"

Los MAMA, originalmente conocidos como Mnet Asian Music Awards, se celebran anualmente desde 1999 por la compañía CJ ENM. Tras varios años de celebrarse en Seúl, el evento ha viajado a países como China, Singapur y Japón. Este 2025, regresa a Hong Kong tras siete años, consolidándose como una de las sedes internacionales más importantes para el K-pop.

Aunque los MAMA premian principalmente a artistas de K-pop, también otorgan reconocimientos a estrellas de la música asiática en general.

Lee también:

La temática de este año: "UH-HEUNG"

La edición 2025 estará marcada por el tema "UH-HEUNG", que fusiona el rugido de un tigre con la palabra que simboliza emoción y alegría. Este concepto refleja la visión del K-pop de difundir energía positiva a través de la música.

Actuaciones destacadas en los MAMA 2025

La primera noche del 28 de noviembre contará con presentaciones de artistas como AlphaDriveOne, BABYMONSTER, BOYNEXTDOOR, ENHYPEN, (G)I-DLE, IVE, MEOVV, NCT WISH, Super Junior, TREASURE y TWS. En la segunda noche (29), el escenario será tomado por aespa, G-Dragon, Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER, ZEROBASEONE y más, abarcando un amplio espectro de talentos del K-pop, desde leyendas hasta nuevas promesas y artistas internacionales.

Lee también:

Presentadores y nominados

El actor Park Bo-gum, conocido por su papel en "Si la vida te da mandarinas" (Netflix), será el anfitrión de la primera velada, mientras que la actriz Kim Hye-soo, famosa por "Tribunal de menores" (Netflix), conducirá la segunda noche.

En cuanto a los nominados, la artista con más menciones este año es Jennie de BLACKPINK, quien cuenta con diez nominaciones gracias a su álbum Like Jennie, así como por sus sencillos ZEN y Extra L.

Lee también:

Lista completa de nominados

  • Mejor nuevo artista

  • Mejor artista masculino

  • Mejor artista femenina

  • Mejor grupo masculino

  • Mejor grupo femenino

  • Mejor Dance Performance Male Solo

  • Mejor Dance Performance Female Solo

  • Mejor Dance Performance Grupo masculino

  • Mejor Dance Performance Grupo femenino

  • Mejor solo vocal

  • Mejor solo grupo vocal

  • Mejor banda

  • Mejor Rap & Hip Hop

  • Mejor colaboración

  • Mejor OST

  • Mejor Video Musical

  • Mejor coreografía

  • Artista del año

  • Canción del año

  • Album del año

  • Fans’ Choice Male

  • Fans’ Choice Female

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

El karma existe redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar. Foto: Foto tomada de Instagram @angelicavaleoriginal / AFP

"El karma existe": redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real. Foto: AP

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman. Foto: Instagram/EFE

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar Foto: Captura de pantalla / TikTok

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar

Lauren Sánchez. Foto: AP

Lauren Sánchez comparte el revelador vestido transparente que usó en fiesta de Kris Jenner

[Publicidad]