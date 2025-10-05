HUNTR/X, la agrupación ficticia de K-pop y protagonistas de la exitosa cinta animada “KPop Demon Hunters”, hizo su debut en vivo durante el programa "The Tonight Show", conducido en esta ocasión por Bad Bunny.

El trío de K-pop, conformado por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, dio el salto del streaming a la televisión para presentar por primera vez su sencillo “Golden”, tema que alcanzó el número 1 en la lista Billboard 200 Soundtrack.

“KPop Demon Hunters” se ha consolidado como una de las películas más populares de Netflix, acumulando más de 325 millones de visualizaciones a nivel mundial y manteniéndose en el Top 10 de la plataforma.

Un sketch con Bad Bunny





Previo a la actuación, el programa presentó un sketch protagonizado por Bad Bunny, Mikey Day, Sarah Sherman y Chloe Fineman, quienes interpretaron a un grupo de adultos conversando sobre la cinta animada producida por Sony Pictures.

“Me gusta ‘KPop Demon Hunters’”, comentó Bad Bunny, generando un debate sobre el público al que va dirigida la película. El intérprete añadió: “No es para niños, es para adultos inteligentes”.

En medio de la dinámica, apareció un actor caracterizado como Jinu, el villano del grupo rival Saja Boys, interpretando el tema “Soda Pop” con la intención de “poseer los corazones” de las protagonistas.

Fue entonces cuando Bad Bunny exclamó: “No puedo ayudarlos, pero ellas pueden”, dando pie a la entrada triunfal de Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes irrumpieron en el set a través de una pared para cantar el verso: “We're goin' up, up, up, it's our moment / You know together we're glowing / Gonna be, gonna be golden”.

La presentación culminó con el puertorriqueño gritando: “¡Toma eso, Gwi-Ma!”, en referencia al antagonista de “KPop Demon Hunters”, mientras bailaba junto a las invitadas y celebraba el show.

El debut de HUNTR/X en televisión marcó un momento histórico para los fans de la película, consolidando a “Golden” como un fenómeno musical.