La película animada "" continúa arrasando en la plataforma de streaming. Este lunes, Netflix reveló que el filme ya acumula 236 millones de vistas totales, consolidándose como una de las cintas más populares en idioma inglés y manteniéndose en el Top 10 global.

El fenómeno de HUNTR/X conquista a Billboard

Además del éxito de la cinta producida por Sony Pictures, la banda animada HUNTR/X (formada por Rumi, Mira y Zoe) se ha convertido en todo un fenómeno musical.

Canciones como “Golden”, “Soda Pop”, “Your Idol”, “How It’s Done” y “Takedown” no solo han conquistado a los fanáticos en la ficción, sino también fuera de la pantalla.

El grupo ha logrado romper récords impresionantes en el Top 10 de Billboard. Entre los temas que figuran en la lista destacan:

  • Golden” (No. 1)
  • “Soda Pop” (No. 3)
  • Your Idol” (No. 4)
  • “How It’s Done” (No. 5)

Fans esperan una secuela de esta exitosa cinta que ha atraído a miles de fans debido a su tierno mensaje sobre empoderamiento, la autoaceptación y la libertad.

¿Quiénes interpretan a las "guerreras K-pop"?

Entre los compositores de la banda sonora figuran:

  • TEDDY, 24
  • Danny Chung
  • IDO
  • Vince
  • KUSH
  • EJAE
  • Jenna Andrews
  • Stephen Kirk
  • Lindgren
  • Mark Sonnenblick
  • Daniel Rojas

Marcelo Zarvos escribió la partitura original de la banda sonora oficial.

Las voces detrás de HUNTR/X en la película de Netflix corresponden a Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes interpretaron al grupo de chicas K-pop.

Por su parte, los rivales de la historia, los Saja Boys, cuentan con las interpretaciones de Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo y samUIL Lee, quienes dan vida a las canciones de ""

