Los Ángeles. Netflix parece tener su primer título número uno en la taquilla de Estados Unidos en los 18 años de historia de la compañía de streaming gracias a la película KPop Demon Hunters.

Estudios rivales estimaron ayer que KPop Demon Hunters lideró todas las películas el fin de semana con ventas de boletos de entre 16 y 18 millones de dólares.

Ejecutivos de distribución de tres estudios compartieron sus estimaciones para el fenómeno de Netflix bajo condición de anonimato porque la compañía de streaming tiene una estricta política de no reportar ventas de boletos.

Después de unas semanas dominantes como uno de los lanzamientos más populares de Netflix, la plataforma llevó la película a mil 750 cines para proyecciones con karaoke el sábado y el domingo.

Los estudios pueden estimar con precisión las ventas de boletos para todos los lanzamientos el domingo por la mañana, aunque la naturaleza poco común de los lanzamientos de KPop Demon Hunters significa una mayor variación.

Algunas estimaciones fueron de hasta 20 millones de dólares.

Esto representó una victoria para KPop Demon Hunters, posiblemente el mayor éxito del verano de Hollywood, y un éxito irónico para Netflix, cuya énfasis en el streaming, no en los estrenos en cines, trastocó la industria cinematográfica.

Otro punto delicado para Hollywood: la película fue desarrollada y producida por Sony Pictures, que la vendió a Netflix.