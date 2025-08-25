Más Información

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

Denuncian actividad que denigra a la comunidad mazahua en la Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

"Artist Against the Bomb", el esfuerzo global de un artista mexicano, en pro de la abolición nuclear

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

Las nominaciones de "La Casa de Los Famosos" y el descarrilamiento del Tren Maya en los memes de la semana

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

"No puedo ignorar la destrucción": entrevista con Carla Rippey

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

Una patria que paga con la moneda de la locura: entrevista a Felipe Núñez Mestre

Una patria que paga con la moneda de la locura: entrevista a Felipe Núñez Mestre

Los Ángeles. Netflix parece tener su primer título número uno en la taquilla de Estados Unidos en los 18 años de historia de la compañía de streaming gracias a la película KPop Demon Hunters.

Estudios rivales estimaron ayer que KPop Demon Hunters lideró todas las películas el fin de semana con ventas de boletos de entre 16 y 18 millones de dólares.

Ejecutivos de distribución de tres estudios compartieron sus estimaciones para el fenómeno de Netflix bajo condición de anonimato porque la compañía de streaming tiene una estricta política de no reportar ventas de boletos.

Después de unas semanas dominantes como uno de los lanzamientos más populares de Netflix, la plataforma llevó la película a mil 750 cines para proyecciones con karaoke el sábado y el domingo.

Los estudios pueden estimar con precisión las ventas de boletos para todos los lanzamientos el domingo por la mañana, aunque la naturaleza poco común de los lanzamientos de KPop Demon Hunters significa una mayor variación.

Algunas estimaciones fueron de hasta 20 millones de dólares.

Esto representó una victoria para KPop Demon Hunters, posiblemente el mayor éxito del verano de Hollywood, y un éxito irónico para Netflix, cuya énfasis en el streaming, no en los estrenos en cines, trastocó la industria cinematográfica.

Otro punto delicado para Hollywood: la película fue desarrollada y producida por Sony Pictures, que la vendió a Netflix.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”. Foto: IG Ana de Armas / AP

Tom Cruise busca ser papá antes de cumplir 64 años con Ana de Armas, de 37: “les urge formar una familia”, aseguran

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué? Foto: (AP Photo/Martin Meissner, File)

Reencuentro inesperado: William y Harry volverán a verse tras años peleados. ¿Dónde, cuándo y por qué?

Katy Perry vive un curioso momento con fan mexicano: "Perdón por Venga La Alegría" Foto: AP

Fan mexicano pide perdón a Katy Perry por ‘Venga La Alegría’ y su respuesta sorprende. VIRAL

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres. Foto: AP

Millie Bobby Brown, de 21 años, y Jake Bongiovi, de 23, anuncian que se convirtieron en padres

Georgina Rodríguez impone tendencia con vestido ‘bodycon’ y millonaria joyería. Foto: EFE

Georgina Rodríguez modela ropa deportiva en el mar y deslumbra en Instagram