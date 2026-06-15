Culiacán, Sin. - La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo de tres osamentas en el poblado El Verde, municipio de Concordia, en donde el pasado fin de semana, activistas de búsqueda divulgaron que durante sus trabajos de excavaciones de fosas clandestinas localizaron restos humanos.

A través de las redes sociales, se conoció que las activistas del colectivo “Por las Voces sin Justicia”, durante los días sábado y domingo, no contaron con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, por lo que tuvieron que sufragar sus gastos de traslado.

Lee también Américo Villarreal analiza acciones legales contra Los Angeles Times; exige reparación y derecho de réplica

Los datos que se dieron a conocer indican que, tras localizar una primera osamenta, las activistas notificaron a la Fiscalía General del Estado para que enviara peritos y más equipo, ya que continuaron con las labores de búsqueda al tener conocimiento de que en la zona de El Verde, en Concordia, podría haber más cuerpos sepultados de manera clandestina.

El personal del poder judicial que se presentó al sitio confirmó los hallazgos y se dispuso a recolectar las osamentas y trasladarlas al Servicio Médico Forense, para que se practiquen los estudios necesarios para su posible identificación.

dmrr/rmlgv