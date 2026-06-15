León, Gto.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo anunció la conexión del Aeropuerto Internacional de Guanajuato con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a partir del 27 de julio de 2026, con una nueva ruta de la línea Mexicana de Aviación.

Esta ruta, agregó, “nos va a ayudar muchísimo a todos los que viajamos a la Ciudad de México”.

Dijo que actualmente “tenemos pocas frecuencias o tenemos solamente en muchas ocasiones una sola ruta y bueno no solamente lo costoso que es esta ruta de avión”.

Los traslados del AIG al AIFA serán seis días a la semana, de domingo a viernes, detalló la mandataria panista.

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“Los boletos ya están a la venta. Con estos nuevos vuelos de Mexicana de Aviación, Guanajuato sigue avanzando en su conectividad aérea con la Zona Metropolitana del Valle de México y la Red Nacional de Destinos operados por esta aerolínea”, aseveró.

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En su programa semanal en línea “Conectando con la gente”, precisó que se brindará el servicio de la nueva ruta de Mexicana de Aviación (Silao, Guanajuato) al AIFA: 8 de la mañana de lunes a viernes; y 18:30 horas los domingos, y del AIFA al Bajío: 6:20 de la mañana de lunes a viernes; y 16:50 los domingos.

En otro tema, Informó que hoy, que es su cumpleaños, comienzan las funciones del nuevo órgano que se llama “Transparencia para la Gente”, luego de extinguirse el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

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Sus funciones son asumidas por la Secretaría de la Honestidad a través de “Trasparencia para la Gente” que es un órgano administrativo desconcentrado

Las oficinas se ubicarán en Avenida Víctor Cervera Pacheco #14, colonia Burócrata, en Guanajuato capital. El correo electrónico es: transparenciagente@guanajuato.gob.mx

Será el Órgano garante del Poder Ejecutivo y además conocerá también de los asuntos en la materia de transparencia de los municipios.

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José Andrés Rizo Marín fue nombrado por la gobernadora como el director del nuevo órgano garante “Transparencia para la Gente”.

dmrr