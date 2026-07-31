Usuarios de BBVA México reportaron este viernes fallas en la aplicación móvil del banco, principalmente al intentar ingresar para consultar su saldo de nómina o realizar operaciones, en una fecha que coincide con el pago de quincena para miles de trabajadores.

A través de publicaciones en la red social X, clientes señalaron dificultades para acceder a la app, solicitudes constantes para restablecer contraseñas y retrasos en la recepción de transferencias a otras cuentas.

“¿Qué te pasa @bbva? No puedo entrar a mi app, a cada rato me pide restablecer contraseña y cuando pude entrar transferí pero no me han caído en otras cuentas”, escribió una usuaria en X.

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Otros clientes cuestionaron si la plataforma presentaba una caída debido a que los pagos no se reflejaban. “BBVA está caído o por qué no me están llegando las transferencias? @BBVA_Mex”, publicó otro usuario, quien señaló que la falla ocurría en viernes de quincena.

Ante los reportes relacionados con transferencias, la institución bancaria respondió a algunos usuarios en X que las operaciones interbancarias pueden tardar hasta 24 horas hábiles en verse reflejadas. Agregó que, después de ese periodo, el beneficiario debe revisar la situación directamente con su banco.

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De acuerdo con el sitio Downdetector, los primeros reportes sobre problemas en la aplicación de BBVA comenzaron poco antes de las 7:00 horas de este viernes. Las principales incidencias estuvieron relacionadas con el acceso a la plataforma y la ejecución de operaciones.

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Hasta el momento, BBVA no ha informado oficialmente sobre una falla generalizada en sus servicios digitales.

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Si a mi tampoco me ha caído una transferencia que me hicieron — VIRIDIANA CONDE (@VIRI_CONDE) July 31, 2026

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gs/bmc