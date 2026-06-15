Morelia, Michoacán.- El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, endureció las medidas internas y sanciones al personal de la institución, dijo, “porque nadie, está, ni debe de estar por encima de la ley.

Dijo “eso permitirá continuar con la baja en los índices de corrupción e impunidad, porque quien viene a la Fiscalía, no es por gusto, sino porque fue víctima de algún delito y la gente exige actuar con honestidad y responsabilidad”.

“En la Fiscalía General, mantenemos una postura clara: cero tolerancia a la corrupción. Si fuiste testigo de algún acto indebido por parte de un servidor público, denúncialo”, publicó e sus redes sociales, el titular dela FGE.

Torres Piña, aseguró a EL UNIVERSAL, que la Fiscalía, atraviesa una etapa de transformación institucional orientada a fortalecer las investigaciones, mejorar la atención a las víctimas y reducir los niveles de impunidad, mediante una estrategia basada en controles internos, rigor técnico y evaluación permanente de resultados.

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Michoacán registra actualmente el menor nivel de impunidad

Ante representantes de medios de comunicación, presentó indicadores de desempeño, de los cuales destacó que Michoacán registra actualmente el menor nivel de impunidad penal institucional del país, con un índice de 67.68%, cifra significativamente inferior a la media nacional, que se ubica en 89.42%.

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Carlos Torres Piña, señaló enfático, que este resultado no debe interpretarse como una meta alcanzada, sino como una referencia para continuar con el fortalecimiento de las áreas que funcionan y corregir aquellas que aún presentan desafíos, porque la percepción ciudadana aún necesita que se atienda con mayor prontitud y compromiso, como ya se ha estado implementando.

“La Fiscalía no está administrando inercias; estamos transformando procesos para que la justicia tenga resultados medibles, y que al ver estos números, también se refleje en el sentir social”, destacó Carlos Torres Piña, durante la exposición de resultados.

Sostuvo, además, que la justicia no puede evaluarse únicamente por el número de carpetas iniciadas o personas detenidas, sino por la solidez de las investigaciones y la reparación efectiva del daño a las víctimas, lo que genera una satisfacción y sensación de que verdaderamente “Se hizo justicia”.

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Fortalecimiento institucional

El titular de la FGE informó que, a partir de julio de 2025, inició una nueva etapa de fortalecimiento institucional que ha permitido mejorar diversos indicadores.

Entre ellos subrayó una reducción del 53.1% en las determinaciones de No Ejercicio de la Acción Penal, al pasar de 19 mil 728 a 9 mil 259 casos. Asimismo, el archivo temporal de investigaciones disminuyó 44.7%, reduciéndose de 20 mil 852 a 11 mil 541 expedientes.

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En materia de reparación del daño, el fiscal reportó que los recursos recuperados para las víctimas crecieron de 38.5 millones a 74.9 millones de pesos.

Al respecto, enfatizó que los mecanismos de justicia alternativa deben enfocarse en la reparación integral del daño y no únicamente en la conclusión administrativa de expedientes.

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Los resultados también reflejan un incremento de 20.9% en las vinculaciones a proceso, al pasar de mil 452 a mil 756 resoluciones judiciales.

De igual forma, las sentencias absolutorias registraron una disminución del 32%, indicador que, de acuerdo con la institución, evidencia una mejora en la calidad y sustento de las investigaciones presentadas ante los tribunales.

“La Fiscalía no puede depender sólo de la flagrancia; tiene que investigar y construir casos sólidos”, señaló Torres Piña.

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El fiscal reiteró que bajo esa premisa, el objetivo es fortalecer las capacidades de investigación y consolidar procesos que permitan obtener resultados más efectivos en la procuración de justicia.

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Carlos Torres, reiteró, que la transformación institucional en curso busca ir más allá de los indicadores estadísticos.

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“No venimos a administrar indicadores; venimos a transformar diagnósticos en acciones”, afirmó.

Y, expuso, que actualmente existe una labor definida basada en más investigación, mayor control interno, mejores mecanismos de reparación del daño y un fortalecimiento constante de la capacidad institucional.

Apenas el pasado 11 de junio, Carlos Torres Piña, informó la detención de cuatro elementos relacionados a la procuración de justicia detenidos, por diferentes delitos.

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“Se logró la cumplimentación de estas órdenes de aprehensión, de cuatro elementos de la Policía de Investigación, que pertenecen a la Fiscalía del área del Medio Ambiente y su probable participación con el delito de evasión de una persona detenida, y ejercicios ilícitos del servicio público”, informó.

Estableció, en ese sentido, que “no vamos a permitir actos de corrupción; no vamos a permitir que el personal siga pidiendo recursos (dinero) y, aquella denuncia que haya por usuarios, le vamos a dar seguimiento puntual para que se atienda y que esta institución siga recuperando la confianza de la gente”.

LL