[Publicidad]
En un pequeño taller de Tlalpan, herramientas, tablones y guitarras ocupan el espacio donde trabaja Misael Olvera Jiménez. Formado en la Facultad de Música de la UNAM, ha convertido su conocimiento musical en un oficio que combina artesanía, precisión y tradición.
Desde hace ocho años fabrica, repara y restaura instrumentos. Su mayor reto es lograr que cada uno responda a las necesidades del músico que lo tocará.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Clima CDMX: Pronostican lluvias fuertes para este viernes 31 de julio; termómetro alcanzará los 26 grados
Techbit
Es hora de apartar el celular un momento con estos gadgets
Nación
Sheinbaum destaca ayuda humanitaria de México con el mundo; "que sea la solidaridad lo que siempre refleje a nuestro país", expresa
Mundo
"No es tiempo de dividir", dice presidente de España a la UE tras crisis migratoria; hay otros puntos de entrada a la región, dice