Con el estreno de Spider-Man: Brand New Day cada vez más cerca, los fanáticos del Hombre Araña ya pueden llevar un poco de su universo a WhatsApp.

Si eres de los que no puede esperar para volver a ver a Peter Parker en acción y quieres demostrar tu fanatismo, existe una forma de personalizar la aplicación de mensajería con imágenes del superhéroe.

En Tech Bit te decimos cómo lograrlo.

¿Cómo activar el modo "Spider-Man" en WhatsApp? Imagen: Unsplash

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Así puedes activar el modo "Spider-Man" en WhatsApp

Es importante aclarar que WhatsApp no cuenta con una función oficial que active el modo "Spider-Man". Sin embargo, existe un método para transformar la apariencia de la aplicación.

Antes de comenzar, debes saber que este procedimiento requiere aplicaciones de terceros y está pensado principalmente para dispositivos Android. WhatsApp no recomienda utilizar aplicaciones no oficiales que puedan modificar su funcionamiento.

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Si aún así deseas activar el modo "Spider-Man", necesitarás descargar Nova Launcher y tres imágenes del superhéroe: una cuadrada, una vertical y una horizontal.

Cuando tengas estos elementos descargados en tu celular, tendrás que seguir los siguientes pasos.

¿Cómo activar el modo "Spider-Man" en WhatsApp? Imagen: Unsplash

Ícono de WhatsApp

Primero, comenzaremos con el ícono de WhatsApp. Ingresa a la aplicación de Nova Launcher y busca el ícono de WhatsApp.

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Presiónalo hasta que aparezca un menú con varias opciones. Después, selecciona "Editar", oprime nuevamente el logo y luego "Fotos".

Selecciona la imagen cuadrada de Spider-Man que descargaste previamente y ajusta su tamaño si así lo deseas. Cuando hayas terminado, solo presiona "Listo".

Verás cómo el tradicional ícono de WhatsApp cambia ahora por una imagen de Spider-Man.

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Fondo de pantalla de WhatsApp

Lo siguiente es cambiar el fondo de pantalla de las conversaciones de WhatsApp.

Para lograrlo, abre WhatsApp y selecciona los tres puntos que están del lado superior derecho. Da clic en "Ajustes", después en "Chats" y, por último, en "Fondo de pantalla".

Verás que aparece la vista predeterminada. Pulsa "Cambiar" y después "Mis fotos". Busca la imagen vertical de Spider-Man que descargaste previamente.

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Finalmente, ajusta la imagen como quieres que se visualice y, una vez que estés conforme, da clic en "Establecer fondo de pantalla".

¿Cómo activar el modo "Spider-Man" en WhatsApp? Imagen: Unsplash

Teclado de WhatsApp

Finalmente, toca cambiar el teclado de tu celular para completar el modo "Spider-Man".

Este último paso es sencillo. Ingresa a cualquier chat de WhatsApp y da clic en el espacio en blanco como si fueras a redactar un mensaje.

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Cuando aparezca el teclado, selecciona el ícono del engranaje. Esta acción abrirá otra ventana, donde tendrás que elegir la opción de "Tema" y después "Mis temas".

Selecciona la imagen horizontal de Spider-Man. Puedes ajustarla tomando como referencia el tamaño predeterminado y, al finalizar, da clic en "Siguiente". Modifica el brillo de la imagen y oprime "Listo".

¡Listo! Ahora puedes llevar el universo de Spider-Man a tu WhatsApp y presumirlo con tus contactos.

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