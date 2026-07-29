¿Cansado de editar archivos PDF en múltiples apps? Si es así, entonces presta atención porque recientemente Meta y Acrobat se han unido para integrar un editor de archivos en WhatsApp.

Con esta actualización se pretende que los usuarios editen y lean cualquier documento desde la app de mensajería sin necesidad de abrir otras plataformas. Y lo mejor es que esta herramienta ya ha llegado a algunos dispositivos de manera paulatina.

Si quieres conocer más detalles sobre ella, continúa leyendo a Tech Bit.

Mejora tu flujo de trabajo con el nuevo editor de archivos PDF de WhatsApp. Foto: Magnific

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¿Qué herramientas ofrece Acrobat para editar archivos PDF en WhatsApp?

De acuerdo con Acrobat, el editor de documentos PDF que ha integrado al ecosistema de WhatsApp tiene por objetivo principal impulsar y acelerar los flujos de trabajo de estudiantes y empresas con respecto a los diversos archivos que utilizan diariamente.

Una de las ventajas más importantes de esta herramienta es que convierte a la app de mensajería en una de las más completas. Sin embargo, debes saber que este editor no es “perfecto”, pues solo se encuentra disponible para las versiones Web y Escritorio de WhatsApp y por el momento se desconoce cuándo podría aparecer en dispositivos móviles.

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Pero, además de visualizar documentos en pantalla completa, resaltar textos, agregar comentarios y añadir otras marcas sobre el PDF, el editor permite realizar más tareas como:

Enviar nuevamente el documento al chat.

Consultar archivos en su formato original y sus modificaciones.

Reordenar páginas.

Insertar páginas de otros documentos.

Extraer páginas para guardarlas en un nuevo PDF .

. Dividir el documento en varios archivos PDF.

Girar o eliminar páginas.

Mejorar el formato de texto.

Agregar imágenes.

El editor de archivos PDF de WhatsApp es gratuito solo para utilizar algunas funciones. Foto: Pixabay

¿Cómo editar un PDF con Acrobat en WhatsApp?

¿Ya cuentas con este editor en tu WhatsApp? Entonces ponlo a prueba:

Entra a WhatsApp Web o WhatsApp Desktop y selecciona el PDF que deseas editar.

que deseas editar. Ábrelo y selecciona la miniatura para ajustarla en la pantalla completa.

A continuación, selecciona “Editar PDF” y después “Editar en Acrobat”.

Inicia sesión de Acrobat si es necesario y realiza los cambios que necesites.

Una vez que hayas concluido, presiona “Guardar” y elige cómo quieres almacenar el archivo, ya sea que lo envíes nuevamente a tu contacto, en tu nube de Adobe o en tu ordenador.

Para finalizar, oprime “Aceptar”.

Importante: Este editor es gratis, sin embargo, debes contar con una suscripción de Adobe para acceder a herramientas exclusivas.

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Recuerda que la app de Meta ofrece otras funciones para facilitar tu flujo de trabajo y comunicación si de archivos se trata, y una de ellas es su convertidor de archivos PDF:

Prepara los papeles que desees escanear e ingresa al chat del contacto al que vayas a enviar el archivo.

Da clic en el ícono de clip que está dentro del teclado.

Posteriormente, pulsa en "Documento" y selecciona la opción "Escanear documento".

Comienza a sacar las fotos de tus papeles en el orden en que los acomodaste. Aunque si te has equivocado puedes arrastrar las imágenes hacia el orden correcto.

Edita las fotos a tu gusto y, cuando termines, da clic en "Siguiente".

Por último, envía el documento.

El editor de archivos PDF de WhatsApp y Acrobat no está disponible en celulares. Foto: Adobe

Sin duda, WhatsApp se pone a la vanguardia para introducir nuevas herramientas en beneficio de sus usuarios. ¿Qué opinas de su nuevo editor de archivos?

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