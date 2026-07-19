WhatsApp es una aplicación que facilita la comunicación diaria. Y si alguna vez te has preguntado si una persona tiene guardado tu número, debes saber que existe una sencilla manera de averiguarlo.

Hoy en Techbit te damos el paso a paso.

¿Se puede saber si alguien tiene guardado tu número en WhatsApp?

La respuesta es sí; WhatsApp cuenta con una función que puede ayudarte a saberlo y se trata de las listas de difusión. De acuerdo con su Centro de Ayuda, esta herramienta sirve para enviar mensajes a varios contactos de manera simultánea.

Y aquí viene el truco: al crear una lista de difusión y enviar un mensaje, sólo podrán recibirlo las personas que tienen guardado tu número.

Las listas de difusión de WhatsApp pueden ayudarte a saber si alguien te tiene agregado. Foto: Unsplash

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¿Cómo crear una lista de difusión en WhatsApp?

Las listas de difusiones de WhatsApp permiten agregar 256 contactos; si quieres hacer una y comprobar si te tienen agregado en sus agendas, haz lo siguiente:

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Abre la app en tu celular. Toca los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla. Selecciona “Listas de difusión” y agrega a los contactos de los que deseas saber si te tienen guardado. Envía un mensaje sencillo. Tanto el mensaje como la respuesta se mostrarán en un chat individual, y no como si fuera un grupo. Espera unos minutos para que los destinatarios reciban el mensaje.

Las listas de difusión de WhatsApp sirven para enviar mensajes simultáneos, pero sin crear un grupo. Foto: Unsplash

¿Cómo saber si leyeron tu mensaje con una lista de difusión de WhatsApp?

Para verificar si una persona tiene tu número agregado en WhatsApp, una vez que hayas enviado el mensaje a través de la lista de difusión revisa esto:

Abre el chat de la persona y mantén presionado el mensaje. Selecciona los tres puntos en la parte superior derecha y entra al apartado “Info”. Revisa a quiénes les aparece la leyenda “Entregado” o “Leído”. Si aparece como "Leído", significa que el contacto recibió el mensaje y tiene guardado tu número. Si no puedes ver ninguna de las leyendas, quiere decir que la persona no recibió tu mensaje y, por lo tanto, no tienen tu número.

Así se muestra la lectura de mensajes con las listas de difusión de WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

Si una persona no tiene agregado tu número, recuerda respetar esa decisión. Este truco puede ayudarte en casos específicos, pero no todos los usuarios están obligados a guardar tu contacto.

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