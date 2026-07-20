Naucalpan, Méx.— La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) estimó una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos y la construcción de más de 40 mil viviendas en el Estado de México durante los próximos tres años del gobierno de Delfina Gómez Álvarez.

Manuel González, director general de Canadevi del Valle de México, informó que durante los primeros 3 años de la actual administración estatal “se autorizaron 30 mil viviendas en conjuntos urbanos y 10 mil en régimen de condominio, proyectos que representan una inversión de 84 mil millones de pesos”. Con ello, el acumulado de inversión en el sexenio alcanzaría 181 mil millones de pesos.

Explicó que los desarrollos de conjuntos urbanos se concentran en municipios cercanos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como Zumpango, Nextlalpan y Tecámac, mientras que los proyectos en condominio se ubican principalmente en Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza y el Valle de Toluca.

El representante del sector sostuvo que “uno de los principales planteamientos al gobierno del Estado de México consiste en modificar el Libro Quinto del Código Administrativo estatal para competir con la Ciudad de México”.

El director de Canadevi señaló que el déficit de vivienda en el Estado de México ronda las 200 mil unidades.

Explicó que el alto costo del suelo en el Estado de México representa uno de los principales retos para ampliar la oferta de vivienda, por lo que planteó aprovechar predios industriales y bodegas sin uso para construir desarrollos verticales de seis a ocho niveles.

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“Necesitamos irnos hacia arriba. Hay mucha industria abandonada, hay bodegas; podríamos hacer vivienda ahí y, sobre todo, asequible. Se puede hacer, pero es tema de reglamentación que se tiene que modificar”, expresó.

Llaman a desarrollo urbano equilibrado

La Unión Industrial del Estado de México (Unidem) llamó a privilegiar un desarrollo urbano equilibrado tras el anuncio realizado por la Canadevi sobre el desarrollo habitacional en el Estado de México, que llevó a la construcción de 40 mil viviendas en torno al AIFA y que prevé edificar miles más.

Francisco Cuevas, director general de la agrupación alertó que estas miles de viviendas provocarán en corto plazo una saturación vial de las nuevas avenidas construidas con motivo del AIFA ante el incremento poblacional.

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Propuso que antes de crear nuevos desarrollos habitacionales, podrían rescatarse las miles de casas y departamentos ubicados en Tecámac, Zumpango, Tizayuca y Huehuetoca que presentan actualmente un alto porcentaje de abandono, debido principalmente a la distancia hacia centros de trabajo, de compra y educativos.

Dijo que el crecimiento continuo de la mancha urbana reduce los espacios destinados a la recarga de mantos freáticos.

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