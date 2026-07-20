Las y los diputados locales de Morena criticaron la “hipocresía y cinismo” de Movimiento Ciudadano en temas hídricos.

En un posicionamiento, la bancada guinda sostuvo que los tres mil 360 millones de pesos que los emecistas intentan presentar como “desviados” son en realidad la inversión que la propia jefa de Gobierno anunció el 13 de mayo para 318 obras de drenaje dentro del Operativo Tlaloque 2.0, un incremento de 116% respecto al año anterior.

“Pareciera que no saben leer un boletín de la Jefatura de Gobierno. Mezclar cifras y temas no es un error de interpretación, es una estrategia deliberada para confundir a la ciudadanía”, declaró el vocero de la bancada Paulo García.

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Precisó que lo que Movimiento Ciudadano omite deliberadamente es que estamos ante una temporada de lluvias histórica, pues el propio secretario de Gestión Integral del Agua ha explicado que el año pasado la Ciudad de México vivió la temporada de lluvias más intensa de su historia reciente, con más de mil 600 millones de metros cúbicos de agua caídos, y que en 2026 los meses de marzo, abril y mayo registraron más lluvia que en el mismo periodo del año anterior, es decir, un fenómeno atípico que se adelantó casi dos meses al calendario oficial. “Ningún sistema de drenaje, por más obra nueva que se construya, procesa en tiempo récord un volumen de agua sin precedente”.

Sostuvo que resulta particularmente cínico que sea la propia dirigencia de Movimiento Ciudadano la que, en su denuncia, documente con lujo de detalle siete alcaldías bajo alerta roja el 28 de junio y volúmenes de 21.2 y 12 millones de metros cúbicos de agua caídos los días 8 y 13 de julio. “Son ellos mismos quienes describen la magnitud de un fenómeno natural extraordinario y, acto seguido, pretenden atribuirlo a un supuesto desvío de recursos, como si la meteorología respondiera a la administración pública y no al cambio climático. No se puede, en el mismo párrafo, reconocer una alerta roja por lluvia atípica y exigir cuentas por inundaciones como si fueran producto de corrupción y no de un evento hidrometeorológico documentado por Protección Civil”.

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“Eso no es fiscalización, es carroña política. Es la explotación de una emergencia climática, que afecta a millones de familias y que ningún gobierno del mundo puede eliminar por decreto, para fabricar un escándalo mediático en año electoral. Mientras la ciudadanía enfrenta las consecuencias de un fenómeno natural extremo, Movimiento Ciudadano prefiere sacar rédito político de la desgracia ajena en lugar de sumar propuestas o, siquiera, rendir cuentas de lo que ocurre en los estados que gobierna”, destacó el legislador.

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Las obras existen, dijo, son verificables y siguen en marcha. El pasado 16 de julio, la jefa de Gobierno supervisó junto con la alcaldesa de Iztapalapa y el secretario de Gestión Integral del Agua los avances de una inversión de mil 500 millones de pesos en 54 obras hidráulicas para esa demarcación, entre ellas los nueve Tanques Tormenta de la Calzada Ignacio Zaragoza, con capacidad para más de 4 millones de litros de agua, y el nuevo colector de República Federal, que desahogará hasta 6 mil litros de agua por segundo hacia el vaso regulador El Salado, cuya capacidad ya fue prácticamente duplicada. En total, la Ciudad de México invertirá este año 7 mil millones de pesos en infraestructura de drenaje, el doble del promedio histórico.

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Paulo García sostuvo que antes de acusar, Movimiento Ciudadano debería explicar lo que ocurre en los territorios que gobierna.

Por ejemplo, recordó, en Nuevo León la obra insignia del gobierno de Samuel García, el monorriel de las Líneas 4 y 6 del Metrorrey, no operó para el público durante el Mundial 2026 pese a haber sido anunciada para esa fecha. El propio secretario de Movilidad y Planeación Urbana del estado reconoció públicamente que solo circularía “en pruebas” y que la obra civil completa no estaría lista sino hasta septiembre de 2027.

“No pedimos que se oculten los problemas de la Ciudad de México, los reconocemos y trabajamos para resolverlos con obra pública verificable. Lo que exigimos es congruencia. Quien denuncia con base en cifras alteradas, mientras en sus propios gobiernos el transporte insignia no funciona y el agua de la llave pone en riesgo la salud de la población, no tiene autoridad moral para erigirse en juez de la gestión ajena. Invitamos a la dirigencia de Movimiento Ciudadano a un ejercicio de transparencia recíproco: que informe con la misma insistencia sobre el estado del monorriel de Monterrey y sobre la calidad del agua en Guadalajara”, sostuvo el morenista.

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