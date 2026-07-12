Las llamadas provenientes de números desconocidos y con prefijos internacionales se han vuelto cada vez más frecuentes. Y si recientemente recibiste una, debes tomar precauciones para no caer en fraudes y estafas.

Hoy en Techbit te explicamos qué pasa si contestas las que empiezan con +27 o +91.

Las estafas por llamadas ocurren con frecuencia, por lo que se recomienda no compartir información personal. Foto: Unsplash

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¿De dónde provienen los números que empiezan con +27 o +91?

Al recibir una llamada de número desconocido, debes saber que los primeros dígitos son un prefijo, es decir, el código internacional del país de donde provienen. En este caso, corresponden a:

+27 de Sudáfrica

+91 de India

Adamo, telefonía independiente de España, señala que conocer los prefijos es importante porque permiten identificar la procedencia de este tipo de comunicaciones. Si no los reconoces, es mejor no contestar.

Otra ventaja de prestar atención a los prefijos es prevenir estafas; según explica la misma fuente, una de las estrategias de los ciberdelincuentes es utilizar números internacionales para encubrir su identidad, y engañar a víctimas.

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En caso de recibir una llamada con prefijo desconocido, no la respondas. Foto: Unsplash

¿Cómo identificar llamadas de estafa?

Una de las principales recomendaciones para prevenir estafas es no responder llamadas de números desconocidos, especialmente si son internacionales.

Si por accidente contestas una, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sugiere adoptar las siguientes medidas:

No compartas información como dirección, ubicación, datos de familiares, etcétera.

No compartas contraseñas, PIN, tokens o códigos de seguridad.

Si se hacen pasar por el banco, cuelga y contacta directamente a tu institución.

No realices depósitos ni transferencias.

Evita engancharte en la conversación, porque es ahí donde los delincuentes extraen más datos.

No respondas preguntas personales.

¿Cómo protegerte de una estafa telefónica?

Para mayor protección de los usuarios, la Condusef mantiene activa una herramienta para denunciar números telefónicos sospechosos de estafas. Si te encuentras con alguno, repórtalo así:

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Entra al sitio https://herramientaconsultayreporta.condusef.gob.mx/ y consulta si el número telefónico ya ha sido reportado.

En caso de no encontrar el número telefónico, regístralo para evitar más fraudes a otras personas.

Denuncia el número vía telefónica al 088, 089 o ante la Fiscalía que te corresponda.

Toma precauciones y reduce el riesgo de caer llamadas de estafa. Foto: Unsplash

No todas las llamadas con prefijos +27 o +91 son peligrosas; pero sí no conoces a alguien de estos países, es mejor tomar precauciones para no caer en fraudes y estafas.

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