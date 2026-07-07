Uno de los cambios que recientemente ha llamado la atención en WhatsApp es la aparición de un punto verde, ubicado junto a la foto de perfil de los contactos.

Aunque puede parecer alarmante, la realidad es que se está probando como un indicador de disponibilidad. Si quieres conocer su significado, en Techbit te lo contamos.

¿Qué significa el punto verde en los contactos de WhatsApp?

De acuerdo con información de WABetaInfo, en la última versión Beta de WhatsApp se ha introducido un pequeño punto verde para identificar a los contactos que se encuentran en línea.

El indicativo se muestra en la pantalla de información del chat, específicamente en la esquina inferior de la foto de perfil del usuario, cuando está activo y desaparece cuando abandona o cierra la app.

Dicha actualización tiene por objetivo mostrar la actividad de las personas en tiempo real. Sin embagro, de acuerdo con los datos recabados de usuarios adscritos a la versión Beta, el punto no aparece en la lista de chat ni dentro de la conversación, sólo en la información del perfil.

WABetaInfo indica que, de momento, esta función se encuentra disponible para algunos probadores en iOS. De lanzarse de manera oficial, llegaría de manera gradual al resto de usuarios.

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Así que si te preguntas por qué no te aparece, esa es la razón.

El punto verde de WhatsApp sólo aparece en la información de perfil de los contactos. Foto: WABetaInfo

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¿Será posible ocultar el punto verde de WhatsApp?

Si eres de los que prefieren mantener su privacidad al máximo, WhatsApp también está trabajando en la opción para desactivar este punto verde.

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Según la información de WABetaInfo, los pasos para quitarlo también serán sencillos como el resto de sus funciones:

Abrir WhatsApp.

Pulsar el menú de la esquina inferior derecha.

Presionar “Privacidad”.

Oprimir “Hora de últ. Vez y En línea”.

Seleccionar “Nadie”.

Regresa al apartado “Privacidad”.

Y desactivar las “Confirmaciones de lectura”.

Puedes desactivar el punto verde de WhatsApp desde el menú de privacidad. Foto: Unsplash

Aunque no se tiene una fecha exacta para su llegada oficial, el punto verde podría ser un buen indicador de disponibilidad para chatear con tus contactos. ¿Te gustaría probarlo?

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