WhatsApp continúa desarrollando nuevas funciones para integrar Meta AI en su aplicación, y una de las más recientes es el llamado chat lateral o "Side Chat".

Esta herramienta, que fue descubierta en una versión beta de la aplicación, busca facilitar el uso de la Inteligencia Artificial sin que los usuarios tengan que abandonar la conversación que están leyendo o escribiendo.

Si quieres conocer los usos que tendrá, sigue leyendo.

¿De qué trata la función chat lateral en WhatsApp?

De acuerdo con información de WABetaInfo, el chat lateral aparecerá como un panel separado del chat principal. Su objetivo será permitir que los usuarios interactúen con Meta AI de manera privada, mientras continúan viendo una conversación individual o grupal.

En lugar de salir del chat para abrir una conversación independiente con el asistente de IA, el usuario podrá acceder a este panel lateral y realizar consultas sin perder el contexto del intercambio de mensajes.

Pero además, la función buscará aprovechar la tecnología Private Processing, diseñada para procesar las solicitudes enviadas a Meta AI en un entorno seguro.

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Y es que, según WABetaInfo, este sistema podría reforzar la privacidad de las consultas realizadas por los usuarios, de modo que la interacción con la IA permanezca protegida.

Así luciría el chat lateral de WhatsApp. Foto: WabetaInfo

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¿Cuáles son los usos que tendrá el chat lateral de WhatsApp?

El chat lateral está pensado para convertirse en un asistente contextual dentro de WhatsApp. Gracias a ello, los usuarios podrán hacer preguntas relacionadas con el contenido de una conversación sin necesidad de cambiar de ventana o abandonar su conversación.

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"Estará disponible directamente en tus conversaciones. Aquí, verás la opción "Preguntar en privado". Al deslizar el dedo hacia la izquierda en la pantalla de conversación, WhatsApp abrirá el panel de chat lateral", explica en su portal WABetaInfo.

En apariencia, se muestra como una pantalla aparte con un diseño oscuro, similar a la interfaz de chat incógnito, donde será posible preguntar a Meta AI cualquier cosa relacionada con la conversación.

Entre los posibles usos de la función, mencionados por WABetaInfo, se encuentran solicitar explicaciones sobre un tema que aparece en una charla, obtener información adicional para comprender mejor un mensaje, pedir ayuda para redactar una respuesta o realizar consultas generales, al mismo tiempo que se mantiene abierta la conversación principal.

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De esta manera, Meta AI pretende ofrecer asistencia en tiempo real sin afectar la continuidad del chat. Ello resulta especialmente útil cuando una conversación genera dudas o requiere información adicional antes de responder.

Y además, al mantenerse separado del chat principal, el panel lateral permitirá que la interacción con la Inteligencia Artificial ocurra de manera independiente, conservando el contexto de la conversación que el usuario está leyendo.

El chat lateral de WhatsApp permitirá hacer consultas rápidas. Foto: WhatsApp Web

¿Cuándo podría llegar el chat lateral de WhatsApp?

Por ahora, el chat lateral no está disponible para todos los usuarios. WABetaInfo señala que la función fue detectada en una versión beta de WhatsApp para Android, así que continúa en fase de desarrollo.

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Lo anterior significa que Meta todavía trabaja en su implementación y es posible que el diseño o algunas de sus características cambien al volverse un lanzamiento oficial. ¿Te gustaría probar la función?

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