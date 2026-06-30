Antes, conectarte a una red wifi implicaba introducir una contraseña para hacer la vinculación. Cuando compartías tu red, implicaba que todos conocieran tu contraseña que, probablemente, habías usado en redes sociales o alguna otra cuenta.

Debido al riesgo que implicaba compartir tu contraseña, actualmente existe una forma más fácil de conectarte a redes wifi. Esto es gracias al código QR, el cual tiene la información necesaria para que un dispositivo móvil pueda conectarse a una red inalámbrica.

En Tech Bit te contamos cómo puedes hacer uso de esta herramienta.

¿Cómo conectar tu celular a la red wifi sin usar contraseña? Imagen: Magnific

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¿Cómo conectarte con código QR a internet?

Conectarte a internet es sumamente fácil con un código QR. Actualmente, muchos routers ya tienen consigo este código de barras bidimensional que permite que el usuario se conecte al wifi sin necesidad de meter complicadas contraseñas.

Para ello, solo es necesario abrir la opción de "Internet" en tu dispositivo móvil y dar clic en "Agregar red". Posteriormente debes seleccionar el símbolo de QR que aparece a lado de la "Nombre de la red". Al presionarlo se abrirá la cámara para escanear el código QR y solo deberás enfocar este.

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Por otro lado, hay celulares actuales que te permiten escanear el código solo al abrir la cámara y se conectará de forma automática.

Al conectarte a la red wifi, ahora se generará un código en tu celular el cual puedes compartir con otros usuarios, los cuales pueden escanearlos en sus dispositivos móviles. Esto te salva de darles tu contraseña de forma escrita si es que no querías hacerlo.

¿Cómo conectar tu celular a la red wifi sin usar contraseña? Imagen: Magnific

Para compartir el internet mediante código QR, lo que debes hacer es ingresar a la opción de "Internet", dar clic en el símbolo de engranaje y dar clic en "Compartir". Se creará de forma automática el código que la otra persona podrá escanear para conectarse a internet.

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Y listo, con estas opciones puedes conectarte a la red wifi sin necesidad de usar una contraseña escrita.

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