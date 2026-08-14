Hace menos de tres meses, el Club Universidad Nacional confirmó una de las noticias más sorpresivas en sus últimos años: Efraín Juárez no continuará al frente de los Pumas.

Luego de que tuviera diferencias con el vicepresidente deportivo auriazul, Antonio Sancho, para el armado del plantel rumbo al Apertura 2026, el director técnico mexicano prefirió hacerse a un costado y puso su renuncia sobre la mesa.

De esta manera, aunque todavía tenía contrato vigente con la institución universitaria, Efra decidió marcharse tras haber sido subcampeón del Clausura 2026.

Después de varias semanas en las que no emitiera ningún comentario sobre su polémica salida, finalmente, salió a dar la cara y sorprendió con sus declaraciones.

En entrevista con David Faitelson para TUDN, el canterano de los Pumas decidió romper el silencio.

“Me dediqué en cuerpo y alma al club, me entregué en todos los sentidos. Cumplí con lo que yo prometí, la gente conectó y se sintió representada por lo que veía dentro del terreno de juego”, declaró.

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Además, reconoció que le dolió no haber conquistado el título contra el Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario, pero aseguró sentirse satisfecho por lo que logró.

“Nos quedamos con la espinita porque nos quedamos a nada de poder ser campeones, pero estoy muy tranquilo. Como aficionado es un sueño ver a mis Pumas campeones y ojalá sea pronto. Me fue con la frente en alto y feliz, disfrutamos el día a día”, señaló.

Sobre si extraña al equipo, no dudó en responder y manifestó que “obviamente”, por lo que representa para él.

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“Es mi casa, siempre lo he dicho: soy de ahí y me hice ahí. Como jugador y como entrenador les he entregado lo que tengo y está dentro de mí”, expresó.

No obstante, también decidió meterle presión a Esteban Solari, ya que considera que dejó a unos Pumas listos para que consigan el trofeo y rompan su sequía de 15 años.

“Dejamos un equipo líder general, con la mejor ofensiva y mejor defensiva, que compitió hasta la final y ojalá sigan con el mismo proyecto, que no sea un cambio brusco porque las bases están es prácticamente el mismo equipo que dejé, con refuerzos de hecho”, sentenció Efraín Juárez.