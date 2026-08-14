Todo listo para la reanudación del Apertura 2026 de la Liga MX luego de la pausa por la Leagues Cup.

El torneo binacional todavía no termina y apenas están por disputarse los cuartos de final, pero el local está por reactivarse.

Después de que se jugarán tres jornadas, el naciente certamen del futbol local se vuelve a poner en marcha este 14 de agosto.

A diferencia de la mayoría de las fechas de la Liga MX, la cuarta no se jugó en viernes, sino que arrancará este sábado.

Los equipos encargados de protagonizar el primer encuentro serán el Atlante y el Toluca sobre la cancha del Estadio Banorte.

Después, Monterrey y Juárez se verán las caras en el BBVA y Atlas y Tigres cerrarán la jornada sabatina,

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Mientras que el domingo se realizarán cuatro encuentros, que incluirán la participación de los cuatro equipos grandes de nuestro balompié Nacional.

Los Pumas y el América recibirán sus partidos en condición de local y las Chivas y el Cruz Azul jugarán como visitantes.

Incluso, el lunes 17 están programados los dos últimos duelos de la Jornada 4: Necaxa vs León y Pachuca vs Puebla.

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Cabe resaltar que, de los nueve partidos de la cuarta fecha, sólo cinco serán transmitidos por televisión abierta en nuestro país.

¿Cuáles partidos de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX se transmitirán por TV abierta?

Atlante vs Toluca

Fecha: Sábado 15 de agosto

Hora: 17:00

Estadio: Banorte

Transmisión: Azteca 7

Monterrey vs FC Juárez

Fecha: Sábado 15 de agosto

Hora: 19:10

Estadio: BBVA

Transmisión: Canal 5

Atlas vs Tigres

Fecha: Sábado 15 de agosto

Hora: 21:10

Estadio: Jalisco

Transmisión: Canal 5

América vs Atlético San Luis

Fecha: Domingo 16 de agosto

Hora: 17:00

Estadio: Banorte

Transmisión: Canal 5