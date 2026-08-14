A pesar de que ya están por cumplirse tres meses de la polémica salida de Efraín Juárez del Club Universidad Nacional, todavía hay algunos cuestionamientos que no se han resuelto.

El director técnico mexicano decidió presentar su renuncia a la directiva de los Pumas tras algunas diferencias.

A pesar de que todavía tenía contrato y de que venía de quedar como subcampeón del futbol mexicano, el canterano auriazul prefirió marcharse.

Recientemente, Efra reapareció en los medios de comunicación de nuestro país y decidió resolver algunas dudas sobre su partida.

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En entrevista con David Faitelson para su programa en TUDN, el mundialista con la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 reconoció que “obviamente” extraña al club que lo vio nacer y crece como profesional.

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“Es mi casa, siempre lo he dicho: soy de ahí y me hice ahí. Les he entrado como jugador y entrenador lo que tengo y está dentro de mí. Me fui muy tranquilo”, declaró.

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Respecto a si tuvo algunas diferencias con Antonio Sancho, Efraín Juárez compartió su versión, pero dejó en claro que algunas respuestas las tenía que dar el mismo dirigente auriazul.

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“Creo que son preguntas para Toño, que es el vicepresidente deportivo, más que para mí. La realidad es que yo me entregué al club en todos los sentidos y en todo momento. Él y yo nunca tuvimos un problema. La relación siempre fue profesional, es más, estoy agradecido con él. Yo no tengo ningún problema, me fui con la frente en alto y feliz”, confesó.

Fiel a su estilo, el estratega tricolor dejó una frase sobre la versión que ofreció el Club Universidad Nacional cuando el estuvo al frente.

“México disfrutó con los Pumas de Efraín Juárez, ese equipo que mostraba la identidad que yo quería, basada en mi personalidad y en lo que quería ver la afición”, manifestó con seguridad Efraín Juárez.