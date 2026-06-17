Efraín Juárez ha decidido dar vuelta a la página tras la reciente final perdida con Pumas y encaminar su carrera hacia un nuevo desafío de alto nivel.

El técnico mexicano, que dejó buenas sensaciones en su paso por el futbol nacional, emprende ahora su primera aventura en Europa con la intención de consolidarse en el banquillo internacional.

Después de varios días de especulación, el exentrenador universitario fue anunciado como nuevo director técnico del Gyori ETO de Hungría, un club que buscará abrirse paso en los playoffs de la UEFA Champions League.

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La institución hizo oficial su llegada a través de sus plataformas digitales, destacando la trayectoria del estratega, quien arriba tras experiencias positivas tanto en Colombia con Atlético Nacional como en la Liga MX con Pumas.

Juárez, quien llegará acompañado de todo su cuerpo técnico, asumirá un reto importante al buscar consolidarse en el futbol europeo y, al mismo tiempo, pelear por mantener el protagonismo del equipo, con la misión de competir por el campeonato local y dar un paso al frente en el plano internacional.

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El Györi ETO es uno de los clubes más importantes del futbol húngaro, fundado en 1904 y con sede en la ciudad de Győr. En su historia suma 4 títulos de liga en Hungría y varias participaciones en competiciones europeas, incluyendo fases previas de torneos de la UEFA. Juega como local en el ETO Park, con capacidad para más de 15 mil aficionados.