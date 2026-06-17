La selección de Corea del Sur vivió un episodio inesperado en la recta final de su preparación para enfrentar al Tricolor, luego de que una de sus últimas sesiones de entrenamiento se viera interrumpida por un incidente que encendió las alarmas. El conjunto asiático, que comparte grupo con México en la Copa del Mundo de 2026 y ha instalado su campamento en Guadalajara, tuvo que lidiar con momentos de tensión que alteraron la tranquilidad habitual de la práctica.

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El hecho se registró en las instalaciones de Verde Valle, donde apenas habían transcurrido algunos minutos del entrenamiento cuando un dron desconocido comenzó a sobrevolar el área, provocando desconcierto entre jugadores y cuerpo técnico. Ante la situación, el dispositivo fue detectado de inmediato por el equipo de seguridad, que activó los protocolos correspondientes y solicitó la intervención de la Guardia Nacional para atender el inesperado incidente.

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Las autoridades mexicanas lograron neutralizar el dron mediante sistemas de interferencia electrónica, lo que provocó su descenso controlado sobre el campo de entrenamiento. De acuerdo con información proporcionada por la Federación de Corea del Sur, el dispositivo fue posteriormente retirado por dos personas de origen extranjero, quienes habrían quedado registradas en las cámaras de seguridad del complejo.Por su parte, medios surcoreanos señalaron que, tras lo sucedido, la delegación solicitó a la FIFA una investigación a fondo, además de pedir el refuerzo de los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades mexicanas. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la indagatoria con el objetivo de localizar a los responsables del incidente.