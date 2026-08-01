Tuxtla Gutiérrez, Chis. - Molesta porque deportistas reclamaron la precariedad, el abandono y los riesgos en instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, (Indeporte), y por solicitar mejores infraestructuras, su directora Bárbara Altuzar Galindo ordenó el despido del entrenador de halterofilia, Manuel López Romero.

Sin embargo, horas después, la funcionaria estatal rectificó y se pidió al entrenador de origen cubano de 72 años de edad "que el lunes entrenara" en el Indeporte, donde posee una antigüedad laboral de 10 años.

La atleta de halterofilia, Celeste Michel Marina, campeona nacional, había denunciado el pasado viernes que el despido procedería ese día, después de que deportistas y López Romero se inconformaron de manera reiterada por el deterioro, la falta de servicios y el riesgo en diversas áreas del Indeporte, ubicado en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez.

La joven de 19 años, estudiante de criminología, poseedora de once medallas, dos de oro, tres de plata y otras de bronce, obtenidas en competencias olímpicas nacionales, regionales y estatales, dijo que la petición de renuncia no tenía fundamento.

La atleta de halterofilia, Celeste Michel Marina, campeona nacional, había denunciado el pasado viernes que el despido procedería ese día. | Foto: Óscar Gutiérrez.

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El entrenador, por su parte, había denunciado de manera directa a las autoridades el abandono en que se encuentra el área de halterofilia. Los jóvenes, hombres y mujeres, de esa disciplina deportiva, ya se habían manifestado contra esas carencias.

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Celeste Michel denunció en conferencia de prensa que Bárbara Altuzar había ordenado el despido del preparador de halterofilia, quien pedía que arreglaran el área de entrenamiento, "que está mal: tarimas desniveladas, ya están salidas, los hules rotos; tenemos un equipo mal. Hay un espacio con una tarima hundida", manifestó.

Es importante, expuso la deportista, que haya espacio adecuado porque donde practican han sufrido lesiones; aun así, en una reciente competencia nacional, seis atletas de halterofilia que acudieron consiguieron igual número de medallas.

Esas anomalías las había planteado de manera reiterada el entrenador. En fecha reciente lo expresó con voz "muy alta y como enojado", porque así habla él, señaló Marina.

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"Eso no le gustó a la directora; él no está haciendo nada malo, está peleando por nosotros para que tengamos una buena estancia y traigamos medallas. Bárbara estaba muy enojada y lo despidió", enfatizó.

El entrenador, por su parte, había denunciado de manera directa a las autoridades el abandono en que se encuentra el área de halterofilia. | Foto: Especial.

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El despido de López Romero hubiera complicado los entrenamientos a partir del próximo lunes y afectaría a Celeste Michel, quien se trasladará al estado de Tabasco para un preselectivo el 23 de este mes.

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"Espero que esta situación llegue a oídos del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para que nos ayude y nos devuelvan a nuestro entrenador, quien posee gran prestigio y un desempeño comprometido, atento y solidario. Con un nuevo entrenador implicaría tiempo y más esfuerzo adaptarnos a la dinámica; con el maestro cubano ya se tiene un plan, una dosificación, porque nos ha habilitado desde niños y muy jóvenes", expuso ese día.

Además de halterofilia, se han denunciado también el deterioro y falta de operatividad en otras áreas, como daños en el techo de atención médica, filtraciones en el sistema de aire acondicionado de fisioterapia; atletas de box, lucha y halterofilia, en ocasiones, han salido en búsqueda de apoyo financiero, no obstante que el gobierno estatal aporta recursos para los deportistas que representan a esa institución.

El entrenador López Romero ha dedicado 46 años de su vida a la formación de atletas de alto rendimiento.

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Su experiencia incluye 10 años en el equipo marcial de Cuba, 15 años de trabajo en México y 10 años impulsando la halterofilia en Chiapas.

Los atletas a su cargo han obtenido 165 medallas, de las cuales 119 fueron conquistadas en Cuba y 46 en Chiapas. Entre los deportistas formados por él, destaca Susana Fuentes Zavala, campeona mundial universitaria.

Además de halterofilia, se han denunciado también el deterioro y la falta de operatividad en otras áreas. | Foto: Especial.

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Están también Javier Corzo de León, campeón panamericano Sub-15; y Celeste Marina, quien actualmente forma parte de la selección nacional y representará a México en el Campeonato Panamericano Juvenil.

La directora del Indeporte, Altúzar Galindo, ha protagonizado otros episodios durante su desempeño.

En agosto de 2025, la funcionaria estatal ofreció disculpas públicas a la maratonista rarámuri Lorena Ramírez, después de la polémica por una fotografía en la que la ultramaratonista aparece relegada durante la presentación del serial México Imparable: Raíces de agua.

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En un comunicado del 28 de agosto, tres días después del acto, Bárbara Altúzar reconoció que esa imagen pudo dañar la inclusión y el respeto que debe regir siempre en el deporte y la sociedad.

La titular del Indeporte relevó en el cargo a su antecesor Adonaí Sánchez Osorio, destituido en julio de 2025, después de que fue acusado públicamente de presunto hostigamiento y acoso a una menor de edad que entrenaba en esa institución.

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JACL/cr