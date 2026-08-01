La boxeadora Valeria Amparán desea seguir escribiendo su nombre en la historia.

En 2024, la duranguense logró algo que ninguna mujer mexicana había conseguido: Convertirse en campeona mundial juvenil IBA.

El momento de enfrentar a pugilistas a nivel mayor llegó en 2026, y con un peso de 51 kilogramos, tres más de lo acostumbrado.

“Ha sido muy fuerte el cambio, pero se trabaja también con un nutriólogo el peso; ahorita, estoy un poco abajo de la categoría, pero ahí voy, ya estoy llegando al peso. Los sparrings me ayudan muchísimo en cuanto a pegada. Me subo con chavas más pesadas, para sentir las peleas súper más ligeras. No estoy en la categoría de 51 [kilogramos] exactamente... No los doy, pero soy muy rápida, pego fuerte y tengo una ventaja, soy más veloz que ellas”, dijo Valeria a EL UNIVERSAL Deportes.

El debut de la de Durango en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 está muy cerca, y ella va por la gloria en este inicio del ciclo olímpico; en parte, motivada por aquella medalla de plata ganada por Marco Verde en París 2024.

“Se esperan grandes resultados, se espera medalla de oro, si Dios así lo quiere. Vamos por ese sueño, por ese primer lugar, y sé que se va a lograr. Claro que sí nos motiva [Verde], sobre todo a los boxeadores que vienen detrás de él, pues nos motiva muchísimo y soñamos en grande, en unos de los Juegos Olímpicos. Él nos demostró que no es imposible, que es con base a mucho trabajo, sacrificio, pero los que tienen hambre de ganar y de ese sueño, hay que sacrificarlo todo” sentenció la mexicana.

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