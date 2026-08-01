Cada examen de admisión presencial de la UNAM significa que se movilicen 400 personas —entre aspirantes y sus familias—, la generación de 198 toneladas de basura y que laboren más de 3 mil 700 trabajadores universitarios.

En un informe elaborado por la Dirección General de Administración Escolar en julio de 2025 se justificaba con base en diversos indicadores medioambientales la necesidad de transitar de un modelo de examen presencial a uno en línea.

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El documento señalaba que aplicar el examen de ingreso en línea para 450 mil aspirantes por año representaba una “medida clave” para reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia operativa y alinear las acciones institucionales con los Objetivos del Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2023-2027 y de la Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad 2024-2027.

La UNAM también señalaba que con la aplicación de un examen virtual ayudaría en la disminución de impacto de movilidad al indicar que más de 400 mil personas y familias se movilizan para presentar el examen, lo que genera tráfico, saturación del transporte público, emisiones de gases contaminantes y consumo de combustibles fósiles.

Además, se resalta que en cada proceso de ingreso implica la movilización de 3 mil 700 trabajadores, personal de confianza y trabajadores por cada fin de semana, con sus respectivos vehículos y el uso de transporte público. En el apartado de Generación de residuos sólidos, la UNAM indica que por día de aplicación de examen presencial se generan 22 toneladas.

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