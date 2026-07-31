Tras la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar un examen de control presencial tanto a los aspirantes que ya habían sido aceptados para ingresar a licenciatura en 2026 como a quienes quedaron fuera y alcanzaron puntajes equivalentes a convocatorias pasadas, Ana Sofía Romero califica esta noticia como muy grata, pues es una nueva oportunidad para los estudiantes que sí se prepararon para rendir la prueba.

“Me siento bastante motivada después de que la UNAM ya se puso de parte de las personas que estudiamos y que solo queremos un lugar. Me voy a preparar de la forma en la que me preparé este año: estudiando mucho y la verdad pues me considero bastante feliz de la noticia que anunció”, expresó.

Ana Sofía Romero rindió el examen en línea y obtuvo 96 aciertos, sin embargo, para la carrera de Cirujano Dentista el puntaje se elevó a 109. La UNAM anunció este viernes que los jóvenes que alcanzaron aciertos equivalentes o superiores a los mínimos históricos de ingreso registrados para la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026, podrán rendir nuevamente la prueba de forma presencial.

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Ana Sofía, aspirante a la carrera de Cirujano Dentista de la UNAM y a quien le faltaron 13 aciertos para ser aceptada (31/07/2026). Foto: Captura de video

“Yo opino que fue muy grato lo que nos hicieron, la verdad me da muchísimo gusto la esta decisión, la UNAM es nuestra única oportunidad real para estudiar de muchísimas personas, pues me da muchísimo gusto, la verdad, que nos den otra oportunidad a las personas que sí nos costó”, mencionó la estudiante originaria del Estado de México y que se manifestó esta mañana en la Torre de Rectoría de la UNAM.

Para este concurso de ingreso, 158 mil 727 personas rindieron el examen de forma virtual, de los cuales, 2% (3 mil) fueron detectados con conductas irregulares y les cancelaron la prueba. Solo 21 mil 962 estudiantes fueron aceptados para las carreras del Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

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De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, el sistema que se utilizó para aplicar los exámenes fue basado en inteligencia artificial, “una herramienta que permite captar y grabar cualquier conducta y acción realizada por cada persona aspirante a lo largo de su examen, lo que la convierte en un apoyo estratégico para el monitoreo humano que se implementó durante todas las jornadas de examen”.

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UNAM. Foto: Archivo

Sin embargo, la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 anunció que se convocará a un examen de control, una medida que busca verificar los resultados de quienes aparecieron como admitidos y, al mismo tiempo, brindar una nueva oportunidad a quienes pudieron quedar fuera debido a las irregularidades detectadas durante el proceso.

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Al anunciar la medida, el rector Leonardo Lomelí Vanegas ofreció una disculpa a los estudiantes que deberán repetir la evaluación, pero sostuvo que es necesaria para restablecer la equidad tras las anomalías detectadas en el primer examen de admisión realizado completamente en línea. Aunque no precisó qué pasará con los aspirantes a quienes les cancelaron sus exámenes.

Tal es el caso de Norma Angélica García, a quien le cancelaron su examen en línea para ingresar a la licenciatura de Derecho y a pesar que se manifestó el lunes pasado, autoridades de la UNAM solo le ofrecieron la opción de realizar nuevamente el examen el próximo año.

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Norma Angélica García, a quien le cancelaron su examen en línea para ingresar a la licenciatura de Derecho de la UNAM (31/07/2026). Foto: Captura de pantalla

“Estoy aquí para ver si me dan una solución los titulares o nuestros representantes o consejeros, porque no pude hacer mi examen y yo me preparé casi un año y no se me hace justo de que no haya podido hacer mi examen. Me dio mucho coraje y mucha rabia e impotencia de que no pudiera hacer ya nada al respecto porque me sacó directamente del sistema, apareció un cuadrito verde y no me dejaba ingresar”, cuenta.

Al manifestarse esta mañana en Ciudad Universitaria, la joven del Estado de México opina que la medida anunciada es positiva pero no brinda certeza a quienes les anularon la prueba sin una explicación clara por parte de la UNAM, por lo que seguirá exigiendo que su caso sea revisado y pueda rendir el examen.

“Porque aparte es nuestro derecho, ¿no? El luchar por una educación, porque es el futuro de México y somos estudiantes y siento que merecemos, ocupar un lugar aquí, en esta institución de alto prestigio. Las autoridades deben de hacer algo al respecto, porque mucha gente está perdiendo mucho el interés, porque como lo hacen en línea, pierden más el interés. Entonces es mejor que lo hagan de manera presencial”, explicó en entrevista.

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Sobre los estudiantes que utilizaron inteligencia artificial, sus celulares y recurrieron a trampas para pasar la prueba virtual, la joven ve un riesgo en que sean los futuros médicos, abogados y profesionistas del país.

“Si hicieron trampa, ¿qué le espera más adelante a un profesionista que hizo trampa en un futuro?. Cómo que para qué queremos este tipo de personas, que hicieron trampa en un futuro lo van a volver a hacer porque ya es algo que ellos ya están destinados a hacer trampa y en un futuro igual lo van a hacer. Entonces, no les conviene a nosotros como país meter ese tipo de personas, porque en vez de avanzar, pues vamos para atrás”, consideró.

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