Santo Domingo.— Osmar Olvera obtuvo su segunda medalla de oro en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, aunque el laureado atleta mexicano tuvo que sufrir hasta el último clavado, para asegurar el título regional en el trampolín de tres metros sincronizado.

El doble medallista olímpico y campeón del mundo hizo dupla con Juan Manuel Celaya, para subir a lo más alto del podio en Santo Domingo 2026, en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Olvera y Celaya completaron la final con 419.34 puntos, imponiéndose a los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales (414.99). Los dominicanos Frandiel Gómez y José Calderón (345.57) se quedaron con la medalla de bronce.

México se complicó la conquista del oro por una mala ejecución en el quinto intento, en el que Olvera (quien anteayer se alzó con el título en el trampolín de un metro), pidió que se repitiera, al reclamar una obstrucción.

Obligada a sacar la casta por su condición de medallistas de plata en los Juegos Olímpicos París 2024, la pareja mexicana recibió 88.92 puntos en el último clavado. Lo hizo con una ejecución de dos vueltas y media al frente, con tres giros en posición carpada (V).

Olvera y Celaya también se consagraron campeones mundiales en 2025.

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Los clavadistas mexicanos también celebraron el oro de Rut Páez, en la final femenina de trampolín de un metro, al redondear 265.20 puntos.

Páez quedó por delante de la colombiana Daniela Zapata, plata con 253.35 unidades. La cubana Prisis Ruiz completó el podio, con 248.50 puntos.

Fue el segundo oro de Páez en Santo Domingo.

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