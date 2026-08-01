Free Fire es uno de los juegos más populares del mundo y recientemente celebró su noveno aniversario en el festival Booyah, que se llevó a cabo los días 24, 25 y 26 de julio.

El festejo estuvo conformado por actividades inmersivas, en las que los asistentes podían jugar y participar en dinámicas referentes al videojuego producido por Garena, así como por anuncios inesperados como nuevas colaboraciones, actualizaciones y el lanzamiento del tan esperado anime de Free Fire.

Así que si eres un fiel seguidor de este videojuego, continúa leyendo a Tech Bit porque te damos los detalles.

El festejo por el noveno aniversario de Free Fire contó con actividades especiales para los asistentes. Foto: Francisco Osorio / EL UNIVERSAL

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¿Cómo se vivió el noveno aniversario de Free Fire?

El Auditorio BB de la Ciudad de México fue la sede que recibió a miles de visitantes para celebrar el Festival Booyah que conmemoró el noveno aniversario de Free Fire con la temática Llamas del Fénix: Mantén viva las llamas de la pasión.

Una de las tantas sorpresas que se vivieron durante el evento fue la gran final de las 4 competencias más intensas del mes de julio: el Show AAA, la Copa Donato, los juegos del Fénix y el Torneo de KOLs.

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El establecimiento contó con diversas atracciones para los amantes y no amantes de este videojuego como un puchimbol para demostrar habilidades de boxeo, una actividad de destreza para lanzar paracaidistas de Free Fire desde una plataforma de 4 metros de altura y tratar de que cayeran en una trinchera trazada en el suelo, un escenario para bailes y grabar videos, bebidas, snacks, un Photo Op del Fénix, gaming stations y cosplay corner, entre otras.

Además, en el festival se puso a la venta mercancía oficial del videojuego como ropa y figuras coleccionables. Y por si fuera poco, el festival contó con invitados especiales como el equipo mexicano LYON, campeón mundial de Free Fire en la Esports World Cup 2026 celebrada en París.

El noveno aniversario de este videojuego cerró con broche de oro con competencias especiales y un show de la Lucha Libre AAA.

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Durante el festejo por su noveno aniversario, Free Fire lanzó dinámicas exclusivas en el videojuego. Foto: Francisco Osorio / EL UNIVERSAL

¿Qué anunció Free Fire en su noveno aniversario?

Durante la conmemoración, el videojuego de Garena implementó mejoras en su app, como nuevas misiones de zona, mejores mecánicas de vuelos y trenes potenciadoras, animaciones novedosas de paracaidismo y gestos grupales (emotes interactivos) como bailes y fuegos artificiales.

Uno de los principales anuncios que se hizo en honor al noveno aniversario de Free Fire fue el regreso de sus colaboración con la AAA, la cual llegará en este mes de agosto con skins masculinas y femeninas como Lady Violeta, La Parca, la máscara Psycho Clown y Rey Mysterio; así como con emotes insignia como la silla y patada voladoras.

Otro de los comunicados fue su colaboración con NARUTO SHIPPUDEN, la cual regresa en septiembre y tendrá como antagonista a Kurama, mejor conocido como Nueve Colas. En esta versión habrá nuevas recompensas y artes ninja especiales.

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Finalmente, el anuncio estelar fue sobre el lanzamiento de Daybreak, el nuevo anime de Free Fire, dirigido por Ken Takahashi y que llegará en primavera de 2027 en plataformas como Crunchyroll.

La historia girará en torno a Kelly, una joven de 16 años que se verá envuelta en el misterioso experimento "Project Bloom" controlado por la corporación Horizon, desatando una oscura conspiración que amenaza al mundo.

Como ves, el noveno aniversario de este exitoso videojuego estuvo marcado por actividades y sorpresas de impacto. Cuéntanos, ¿cómo celebraste a Free Fire y cuál es su lanzamiento que más esperas?

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En el noveno aniversario de Free Fire se anunciaron colaboraciones especiales y el lanzamiento del anime del videojuego. Foto: Francisco Osorio / EL UNIVERSAL

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