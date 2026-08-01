La verificación es un trámite obligatorio que tiene el objetivo de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos que circulan por la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, es muy importante que los conductores de la CDMX y el Edomex cumplan con el proceso en tiempo y forma.

Si quieres saber qué autos deben verificar el mes de agosto, en Autopistas te compartimos el calendario oficial así como los costos vigentes.

Si tienes adeudos pendientes, debes regularizarte para hacer la verificación vehicular. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

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¿A qué autos les toca verificar en agosto en CDMX?

La verificación vehicular se lleva a cabo conforme al color del engomado y la terminación de placa de los autos. De acuerdo con el calendario del segundo semestre de 2026 publicado por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), estos son los autos que deben cumplir con el proceso en la CDMX durante el mes de agosto:

Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

El costo para los hologramas “00”, “0”, “1”, “2”, rechazo y evaluación técnica es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización más IVA, dando una cifra de $765.48, mientras que para foráneos voluntarios es de $630. La constancia del tipo “Exento” para vehículos matriculados en la CDMX se expedirá sin costo.

En caso de que no cumplas con la verificación a tiempo, serás acreedor a una multa por verificación extemporánea de $2,346.20.

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Calendario del segundo semestre de verificación vehicular en CDMX. Foto: Sedema

¿A qué autos les toca verificar en agosto en el Edomex?

Por otro lado, el calendario de la segunda mitad de 2026 del Edomex coincide con el de la CDMX, por lo que las fechas de verificación quedan de las siguiente manera:

Engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6. Fecha límite para realizar el proceso 31 de agosto.

Engomado rosa, terminación de placas 7 y 8. Fecha límite para realizar el proceso 30 de septiembre.

En el caso de la entidad, el costo del proceso depende del holograma que obtenga el vehículo:

Holograma 00: $1,197

Holograma 0: $610

Holograma 1 y 2: $469

Exento voluntario: $630

Exento y D: gratis

Calendario del segundo semestre de la verificación vehicular en Edomex. Foto: Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

¡Ojo! En caso de no cumplir dentro del periodo establecido, podrías hacerte acreedor a una multa por verificación extemporánea de aproximadamente $3,519.

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Si tu vehículo debe cumplir con la verificación en este mes de agosto, revisa con anticipación el calendario y agenda tu cita en el verificentro más cercano, ya que mantener este proceso al día te permitirá circular sin complicaciones.

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