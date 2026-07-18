Dar de baja las placas de tu vehículo es un trámite que no puedes pasar por alto si decides venderlo, cambiar de residencia o, en el peor de los casos, si fue robado o pérdida total a causa de un siniestro.

Si no lo realizas, legalmente seguirás siendo responsable de la unidad, lo que puede derivar en problemas como adeudos y sanciones graves si se comete un delito con el auto.

Como podrás ver, es un trámite de suma importancia. Si te interesa hacerlo, en Autopistas te explicamos los pasos en su modalidad presencial y en línea.

Para la baja, necesitarás presentar tus placas anteriores. Foto: Benjamín Becerril / EL UNIVERSAL

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¿Cuáles son los requisitos para la baja de placas en Edomex?

Los requisitos para la baja de placas no son los mismos para todos los contribuyentes:

Personas físicas

Identificación oficial vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo (sólo en los casos de baja con cambio de propietario).

Comprobante de domicilio vigente del Estado de México (sólo en los casos de baja con cambio de propietario).

Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite su carencia.

Personas jurídicas colectivas

Identificación oficial vigente con fotografía y firma de la o del representante legal.

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo; tratándose de vehículos extranjeros, presentar el pedimento de importación definitiva y título de propiedad (sólo en los casos de baja con cambio de propietario).

Comprobante de domicilio vigente del Estado de México a nombre del propietario (sólo en los casos de baja con cambio de propietario).

Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia.

Poder notarial del representante legal.

Para instituciones públicas

Identificación oficial vigente con fotografía y firma de la o del servidor público que solicita el trámite.

Factura de origen y documento jurídico que acredite la propiedad del vehículo; tratándose de unidades extranjeras, presentar pedimento de importación definitiva y título de propiedad (sólo en los casos de baja con cambio de propietario).

Comprobante de domicilio vigente del Estado de México a nombre del propietario (sólo en los casos de baja con cambio de propietario).

Placas anteriores, baja o documento jurídico que acredite la carencia.

Oficio de habilitación del servidor público autorizado.

Oficio de exención de contribuciones (opcional).

¡Ojo! En caso de solicitar la baja por robo, destrucción o pérdida total del auto, se tiene que presentar la denuncia o carpeta de investigación iniciada ante el Ministerio Público o bien, el informe de siniestro de la compañía de seguros.

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Los requisitos para la baja de placas no son los mismos para todos los contribuyentes. Foto: X @FinanzasEdomex

¿Cuánto cuesta dar de bajas las placas en Edomex?

El costo de la baja de placas en el Edomex depende del tipo de vehículo. Aquí te dejamos las tarifas vigentes al 31 de diciembre de 2026:

Vehículo de servicio y/o uso particular: $722.00

Vehículo particular de carga comercial: $1,012.00

Remolque: $966.00

Motocicleta: $597.00

Auto antiguo: $722.00

Autobús: $1,374.00

Ecológica: $722.00

Convertidor dolly: $966.00

Según se explica en Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex, es posible acceder a un descuento del 50% cuando se trate de unidades habilitadas para personas con discapacidades y vehículos eléctricos.

¿Cómo hacer la baja de placas en Edomex?

Si quieres realizar este trámite en línea, los pasos son:

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Ingresa al Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex disponible en https://pagosytramites.edomex.gob.mx/recaudacion/ Dirígete a “Control Vehicular”. Selecciona “Trámites electrónicos”. Da clic en “Baja de Vehículo”. Ingresa tu correo electrónico. Ingresa la información de tu vehículo: serie vehicular (NIV) y número de placa. Carga los documentos solicitados. Realiza el pago en línea, y una vez completado selecciona “Entrega a domicilio” (con costo adicional).

Y para hacer la baja de placas de manera presencial, deberás seguir los mismos pasos hasta el punto 6 y después:

Genera tu línea de captura. Realiza el pago en línea o en los sitios autorizados como bancos y tiendas de autoservicio. Agenda una cita en alguno de los Centros de Servicios Fiscales del Edomex a través de https://pagosytramites.edomex.gob.mx/recaudacion/. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, excepto días festivos. El día de la cita, lleva tu documentación y entrégala en ventanilla. El tiempo máximo de espera es de 60 minutos desde que inicia la captura de datos. Finalmente, te entregarán tu constancia del trámite vehicular.

¡Ya lo sabes! Dar de baja las placas de un vehículo ya sea por venta, robo o pérdida total, permite mantener en regla su situación legal del mismo.

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